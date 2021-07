“Pas de mauvais sentiments” pour Leclerc et Perez après les affrontements

Dans le tour d’horizon: Charles Leclerc dit qu’il a déjà purgé l’air avec Sergio Perez après avoir exprimé sa frustration envers le pilote Red Bull lors du Grand Prix d’Autriche.

En bref

Leclerc et Perez dégagent l’airLeclerc et Perez se sont affrontés à deux reprises lors de la course d’hier, le pilote Ferrari fulminant contre son rival à la radio. Mais s’exprimant après la course, il a déclaré que la paire avait dégagé l’air peu après.

“Nous avons parlé maintenant”, a déclaré Leclerc. « L’air est clair. Il n’y a pas de mauvais sentiments après ça.

« Evidemment dans la voiture, c’est très frustrant parce que deux fois j’ai vu une opportunité, il n’y avait pas beaucoup d’opportunités, mais j’y suis allé et ça n’a pas fonctionné car je n’avais pas d’espace en sortie. Cela fait partie du jeu, cependant.

Raikkonen intrigué par le crash de Vettel

Après avoir écopé d’une pénalité de 20 secondes pour une collision avec Sebastian Vettel, Kimi Raikkonen était incapable d’expliquer la chute entre les deux dans le dernier tour.

Le pilote d’Alfa Romeo a admis qu’il pouvait voir son rival lorsqu’il est entré en contact à la sortie du virage quatre. “Je l’ai vu là-bas”, a déclaré Raikkonen. “Je ne sais pas comment on finit, je ne sais pas si j’ai déménagé ou il a déménagé, faudra que je le voie [again]. “

“De toute évidence, nos roues se sont touchées et nous sommes partis”, a-t-il ajouté. « Une fin malheureuse mais cela n’a pas vraiment changé grand-chose, nous étions hors des points.

Mazepin n’a pas apprécié la répétition du Red Bull Ring

Mazepin a écopé d’une pénalité dans le dernier tour de la courseAprès avoir terminé dernier et écopé d’une pénalité de 30 secondes pour une infraction au drapeau jaune, Nikita Mazepin a admis qu’il n’aimait pas courir deux week-ends de course consécutifs sur la même piste.

“Je pense que j’aurais préféré aller ailleurs en début de week-end”, a-t-il déclaré. « De préférence quelque part où je ne suis jamais allé pour pouvoir au moins apprendre une nouvelle piste. Je suppose que le point positif est que j’ai fait des tas de tours et brûlé quelques calories.

Arthur Leclerc innocenté après un contrôle hospitalier

Le jeune frère Leclerc a été transporté à l’hôpital après son accident alarmant au virage quatre avec Clément Novalak lors de la course de F3 d’hier matin au Red Bull Ring. La FIA a déclaré que l’examen du pilote Prema “n’a révélé aucun problème en cours et il a été licencié”.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Des médias sociaux

Publications notables de Twitter, Instagram et plus :

Après avoir vu qu’à bord, c’était une pénalité pour @LandoNorris, ne voulez-vous pas qu’ils dérangent la course ? #f1 – Nick Yelloly (@NickYelloly) 4 juillet 2021

Honte. Pas de conférence de presse écrite de Hamilton ce soir. – Ben Hunt (@benjhunt) 4 juillet 2021

Note latérale : Mes gars ont été les plus rapides sur la voie des stands aujourd’hui ! L’enfer d’un équipage sur la voiture 3 que j’ai ! Allons les garçons fiers de vous ! pic.twitter.com/8N3nANa5Ji – Scott McLaughlin (@smclaughlin93) 4 juillet 2021

En ce jour dans le sport automobile

Alain Prost a remporté sa première de 51 victoires aujourd’hui en 1981, il y a 40 ans aujourd’hui Alain Prost a remporté son premier grand prix. C’était une affaire bien française : Prost a triomphé pour Renault à Dijon en pneus Michelin. La course s’est déroulée en deux parties en raison de la pluie.

Partagez cet article de . avec votre réseau :