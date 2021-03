Yuki Tsunoda a expliqué pourquoi il a activé son DRS tôt lors des tests de pré-saison, ce qui lui a permis de signer le deuxième temps le plus rapide.

Seul Max Verstappen a enregistré un tour plus rapide que la recrue japonaise lors des trois jours d’essais sur le circuit international de Bahreïn du 12 au 14 mars.

Franz Tost, le directeur de l’équipe AlphaTauri, a admis par la suite que le pilote de 20 ans avait utilisé le DRS plus longtemps qu’il ne le devrait et qu ‘«il ne le fera plus à l’avenir», bien qu’il n’ait encouru aucune pénalité lors des essais.

Tsunoda a révélé que la direction du DRS avait changé le dernier jour, ce qui signifiait qu’il était actif en dehors de la zone officielle.

«Habituellement, même en test, tout comme en course, vous ne devriez pas pouvoir l’utiliser [DRS] sans franchir la ligne d’activation », a déclaré Tsunoda, cité par Motorsport.com.

«Mais dans mon cas, j’ai pu l’utiliser, et je pensais que la session était peut-être organisée de cette façon.

«Je ne l’ai pas ouvert tôt juste pour avoir une heure. Je n’avais aucune mauvaise intention. Mais si vous êtes capable de l’utiliser, vous pouvez aussi bien l’utiliser, non? De plus, je supposais que ce n’était pas seulement moi et que les autres pilotes faisaient la même chose.

«Cela dit, je ne l’ai utilisé que 50 mètres plus tôt et en termes de temps au tour, je pense qu’il ne valait que deux ou trois dixièmes. Ce n’était pas une grande différence comme six ou sept dixièmes de seconde. Cela ne change pas le fait que je l’ai utilisé tôt.

Même sans le coup de pouce du DRS, AlphaTauri a eu un test encourageant en préparation du Grand Prix de Bahreïn qui ouvre la saison, donnant lieu à des suggestions de divers experts selon lesquels ils pourraient être en ligne pour une série de résultats solides cette année.

Mais Tsunoda pense que la voiture pourrait en fait être trop bien équilibrée, ce qui rend difficile la rotation de l’avant aussi agressivement qu’il le souhaiterait.

«Pour ce qui est de savoir si [the car] est facile ou difficile à conduire, l’AT02 est trop stable et peut être difficile à tourner correctement », a-t-il déclaré.

«L’adhérence arrière est trop forte, il est donc difficile de faire tourner l’avant. Donc, si vous ne tournez pas en douceur, les pneus avant perdent rapidement de l’adhérence et glissent. C’est pourquoi nous devons tourner si facilement.

«Avec Verstappen, la voiture tourne correctement lorsque l’angle de braquage est grand, n’est-ce pas? Je pense que c’est bien d’avoir une voiture comme ça, et dans une certaine mesure, c’est plus facile de faire du bon temps quand on a une certaine instabilité.

«Il y a des choses comme ça, donc je ne sais pas encore [the relative performance compared with the Red Bull]. »

