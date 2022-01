« Pas de meilleur endroit » pour Fernando Alonso en Formule 1 qu’Alpine

Le PDG de Renault, Luca de Meo, estime qu’Alpine est la meilleure équipe pour Fernando Alonso à ce stade de sa carrière en Formule 1.

Alonso est revenu dans l’équipe de France avant la saison 2021, marquant une réunion du partenariat qui avait mené Alonso au championnat des pilotes en 2005 et 2006.

Après deux saisons loin de la série, Alonso est revenu en Formule 1 avec l’ambition d’un troisième titre, espérant que 2021, qui comprenait un podium au Qatar, aura servi de campagne parfaite de préparation à une bataille au sommet en 2022.

Alonso dit qu’il prévoit de rester en Formule 1 pendant au moins quelques saisons de plus, mais si Alpine ne livre pas un challenger qui peut revendiquer des victoires en 2022, cela soulève des doutes quant à savoir si Alonso prolongera son contrat pour la campagne 2023.

Cependant, de Meo voit un Alonso extrêmement motivé, ainsi qu’un partenariat pilote-équipe qui est le plus efficace sur la grille pour les deux parties.

Interrogé par Marca sur la façon dont Alonso sera convaincu de rester jusqu’en 2023, de Meo a déclaré : « Avec ‘The Plan’ d’abord, et ensuite il doit trouver la motivation.

« Honnêtement, je le vois hyper motivé, car Renault c’est aussi sa famille. Il y a quelque chose de spécial pour lui, ce n’est pas n’importe quelle équipe, c’est un environnement où on lui donne le rôle qu’il mérite.

« Je ne pense pas qu’il y ait un meilleur endroit pour lui, et nous l’aiderons toujours avant et après la F1. »

Bien sûr, Alonso est reconnu comme l’un des plus grands pilotes de Formule 1, son nom ayant un grand poids dans le sport.

Mais alors que de Meo pense qu’Alonso est à « un autre niveau », l’équipe se concentre sur la victoire, et non sur l’utilisation du pouvoir de star d’Alonso pour le marketing.

« C’est l’un des pilotes les plus célèbres, il a l’un des plus grands suiveurs, il a un impact dans certains pays. Fernando a un autre niveau, il est l’une des légendes du sport, il est connu dans le monde entier », a déclaré de Meo.

« C’est aussi un effet positif, mais en F1, nous ne sommes pas là pour le marketing, nous sommes là pour gagner. »

Alpine a marqué des points dans 19 des 22 courses en 2021, générant une atmosphère très saine dans toute l’équipe, qui s’est étendue de manière cruciale à Alonso et à son coéquipier Esteban Ocon.

Bien qu’il n’ait régulièrement pas la voiture la plus rapide du milieu de terrain, Alpine croyait exceller dans la gestion de course, une des principales raisons pour lesquelles ils ont pu obtenir la 5e place du championnat des constructeurs.

Maintenant, de Meo dit que l’équipe envisage 2022 avec optimisme en tant qu’unité soudée.

« Ce que j’aime le plus, c’est que nous avons marqué des points dans 19 des GP, ce qui signifie que ce n’est pas un hasard si nous sommes cinquièmes », a-t-il déclaré.

« Peut-être que nous avons manqué de podiums, ou des choses comme ça, mais marquer des points à chaque fois signifie que nous sommes dans le match.

« Maintenant, nous visons 2022, avec une équipe plus consolidée, avec deux pilotes qui se connaissent bien, qui s’entendent bien, et nous avons beaucoup poussé pour créer une complicité entre eux, pour que nous soyons une équipe, car au final nous gagnons ensemble et nous perdons ensemble.

« Je n’aime pas la rivalité interne, la façon de diriger une équipe où l’on est contre l’autre, c’est du poison, ce n’est pas l’esprit d’Alpine. »

Et Alonso a joué un grand rôle dans cela, après que de Meo lui ait demandé d’agir en tant que « parrain » pour l’équipe, utilisant son expérience pour emmener Alpine dans la bonne direction sur et hors de la piste.

« Je me souviens de la première fois que j’ai eu l’occasion de parler à Fernando, c’était l’été 2020, et je lui ai juste dit que j’étais heureux que » vous soyez avec nous, pour continuer la tradition, vous rentrez à la maison, mais le la seule chose que je vous demande, c’est d’être un peu le parrain de toute l’équipe », a expliqué de Meo.

« ‘Tu as de l’expérience, tu es exigeant, tu dois être celui qui va nous élever’.

« Et honnêtement, c’est ce qu’il a fait, et même mieux que ce que j’aurais pu imaginer. Je suis très, très content de ce qu’il a fait. Il n’est jamais heureux, car il veut bien faire son travail, c’est comme ça qu’il est, mais nous sommes très heureux. Et aussi avec la relation qu’il a tissée avec toute l’équipe, les techniciens, les ingénieurs, les mécaniciens et Ocon.