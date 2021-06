Pas de meilleur moment pour passer à des transports plus verts

Essentiellement, COVID a entraîné la sortie de la «masse» d’un système de transport de masse.

Par Rajesh Mehta et Ishita Chauhan

Impact sur les transports en commun

Le transport public en Inde a toujours été un secteur fragmenté et ne prend principalement en compte que les opérations de bus/métro qui sont gérées par les autorités publiques directement ou via des opérateurs privés. Ces organisations restent largement à court d’argent et sont à peine capables de répondre pleinement aux besoins de mobilité des personnes. Pour aggraver les choses, la pandémie de COVID-19 a encore eu un impact sur leur achalandage. Avec plus d’un an de dévastation à cause de cela, les transports publics, parmi la plupart des autres sous-secteurs, ont été les plus durement touchés, avec une chute de 50 à 90 % du nombre d’usagers dans le monde. Alors que pays après pays étaient bloqués, les transports publics du monde entier ont le plus souffert. Pour des raisons de sécurité, les voyages individuels ont de nouveau gagné en popularité par rapport aux voyages en groupe. Essentiellement, COVID a entraîné la sortie de la «masse» d’un système de transport de masse.

Alors que l’Inde commence à se déverrouiller après une deuxième vague dévastatrice, les autorités des transports publics devront désormais rouvrir progressivement les opérations en s’attendant à une moindre fréquentation (suivant les normes de distanciation sociale), des services réduits, des restrictions, un personnel réduit, des conditions d’hygiène améliorées et tout cela avec des flux de trésorerie épuisés. Ajoutant l’insulte à la blessure, l’impact social sur les utilisateurs, qui aura un changement dans la demande d’options de mobilité comme des déplacements réduits et une préférence pour les transports personnels. Alors que les autorités peuvent souhaiter réviser leurs tarifs pour faire face à leurs dépenses accrues, l’utilisateur en revanche sera dissuadé de s’éloigner davantage pour cette raison. Cette situation de « catch-22 » se traduira par des services abandonnés et pourrait sérieusement retarder les efforts de l’Inde pour atteindre son objectif de développement durable d’une meilleure dépendance des transports publics.

Réponse mondiale

Dans le cadre de son plan de sauvetage, le Royaume-Uni a alloué près de 4 milliards de livres sterling à Transport for London (TfL) pour l’aider à soutenir toutes les opérations de transport en ces temps difficiles. Pendant ce temps, des pays comme la France, l’Allemagne et la Pologne ont mis en place des plans de relance qui se concentrent fortement sur les options de mobilité verte comme le vélo et les véhicules/bus électriques. La plupart de ces pays en ont donc profité pour débloquer des subventions importantes tout en faisant pression pour des réformes des transports qui les rapprocheront de leurs ODD respectifs.

Alors que la plupart des pays développés du monde ont rapidement annoncé des plans de sauvetage ou de relance pour leurs systèmes de transport respectifs, l’Inde n’a peut-être pas cette option. Les priorités financières de l’Inde resteront axées sur la restructuration d’autres domaines critiques. Il devient donc important pour le secteur des transports de se replier sur lui-même et de passer à un modèle plus durable qui le rend autonome financièrement et essaie également de se rapprocher de ses engagements environnementaux à long terme. La réforme du secteur des transports devrait viser à promouvoir un écosystème plus durable pour un système de transport fiable et de bonne qualité qui ne se concentre pas uniquement sur les transports publics, mais qui soit de nature plus inclusive et aborde tous les aspects de la mobilité.

L’heure est à l’action décisive

Normes de service : Établir un niveau de base de services, de sorte que des normes de service uniformes existent dans toutes les régions. L’option de mobilité réglementée par l’État pour tous ne devrait plus être un privilège et devrait tomber comme un droit fondamental.

Financement : Les alternatives pour générer des fonds à partir d’une utilisation diversifiée des terrains vacants et inutilisés pour les transports ne devraient plus être laissées à la suggestion et devraient être rendues obligatoires.

Les taxes existantes et les frais d’infraction perçus dans une région devraient aller directement au Fonds régional de transport urbain pour être utilisés pour le bien-être et l’entretien des systèmes au lieu d’être détournés pour une utilisation diversifiée.

Transport vert : les incitations pour les autorités de transport et les opérateurs privés à passer à des carburants verts comme le gaz naturel comprimé (GNC) ou le gaz naturel liquéfié (GNL) devraient être encouragées pour les flottes existantes et nouvelles spécifiquement dans le secteur du fret.

Le recours aux véhicules électriques pour la mobilité privée et publique doit être fortement encouragé et des efforts doivent être déployés pour établir une infrastructure de soutien appropriée de manière uniforme dans tout le pays.

Transports non motorisés : La marche est le mode de déplacement prédominant pour tous et doit être obligatoirement incluse dans tous les aspects de l’aménagement du territoire.

Pour réintroduire l’habitude du vélo en routine, il faut privilégier les solutions d’inspiration locale aux concepts étrangers. Des efforts devraient être faits pour fournir un écosystème favorable au vélo dans les zones urbaines et rurales en imposant des voies réservées et en incitant le public.

Le transport en tant que système : On a assez parlé dans le passé de la nécessité d’un organisme unifié pour superviser tous les aspects du transport urbain au niveau de la ville. Il est maintenant temps d’agir fermement sur ce front pour que le transport ne reste pas fragmenté et soit abordé dans son ensemble pour une meilleure gestion.

Avec le sevrage temporaire du virus des moyens de subsistance, le mode de vie des gens est modifié avec une demande quelque peu modifiée de voyager et de vivre. Cependant, la question clé demeure : les choses reprendraient-elles comme d’habitude ou les demandes des utilisateurs resteraient-elles modifiées de façon permanente. Néanmoins, on ne peut nier que la perturbation d’un scénario de statu quo peut servir de catalyseur pour passer à un mode de vie plus durable. Les gouvernements doivent maintenant saisir cette opportunité et empêcher le retour du mode de vie d’avant la crise par des actions fermes et décisives.

(Rajesh Mehta est un consultant international de premier plan et un chroniqueur travaillant sur l’entrée sur le marché, l’innovation et les politiques publiques. Ishita Chauhan est un urbaniste et a travaillé avec des organisations comme la Banque mondiale et l’Institut des transports urbains. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas les position ou politique officielle de Financial Express Online.)

