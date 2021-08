Pas de Messi, pas de problème pour Barcelone contre la Real Sociedad

in

Nouveaux commencements. Une nouvelle ère. Appelez ça comme vous voulez. La vie à Barcelone ne sera plus jamais la même.

Alors, comment allaient réagir les blaugranes sans leur talisman, Leo Messi ? Sans leur point focal et le conduit par lequel tout semblait passer.

Messidependence ou quoi que ce soit… yada yada.

Eh bien, en fait, c’était comme si les chaînes avaient été jetées. Le Barça a joué avec une liberté et un dynamisme contre la Real Sociedad qui étaient parfois l’égal de tout ce que l’équipe avait fait avec Messi in situ.

S’il y avait une critique, c’est que, tout comme la saison dernière, l’équipe s’est essoufflée vers la fin et a laissé La Real revenir pendant une période. Bien que ce soit difficile pour le plaisir.

Il y avait tellement de choses à exciter, en particulier dans l’ouverture 45.

Memphis a poursuivi sa bonne forme de pré-saison, s’harmonisant bien avec Antoine Griezmann et Martin Braithwaite.

Son mouvement était vif, son passage inventif et sa cadence de travail excellente. Idem Griezmann.

Le Français est l’un de ces joueurs les plus sous pression, mais cela vaut la peine de s’interroger sur le fait qu’il sera probablement le plus à profiter du départ de Messi.

Ce qu’il fait pour l’équipe n’a jamais été remis en question, ce sont ses prouesses devant le but qui ont dû être abordées.

Bien qu’il ne soit pas inscrit sur la feuille de match, ce n’était pas faute d’avoir essayé, sa volée acrobatique et son coup de tête sur la barre transversale, juste deux moments où si la chance avait été de son côté, il aurait terminé le match avec un entretoise.

Pedri continue à ravir, exceller et surprendre dans une égale mesure. Comment un jeune peut-il être aussi bon avec moins d’une semaine de repos après avoir disputé une première saison de 73 matchs ?! C’est une blague absolue, vraiment.

Il y avait aussi d’autres performances remarquables, et à quel point ce devrait être Gerard Pique qui a lancé le bal dans la nouvelle saison.

Une livraison délicieuse de Memphis et la course non suivie de Pique lui ont permis de rentrer chez lui.

Venant si peu de temps après que le club ait fait une vraie chanson et danse sur la façon dont sa réduction de salaire a permis au club d’enregistrer le Néerlandais, Eric Garcia et Rey Manaj… il n’est pas étonnant que le Camp Nou se soit levé pour l’acclamer.

Ce seront des jours plus difficiles à venir bien sûr. Des jours horribles très probablement.

Cependant, les pousses vertes d’une reprise attendue depuis longtemps sont là, avec plus de jeunes qui arrivent également.

Ça pourrait être pire, non ?