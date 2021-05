Pas de mix and match de doses de vaccin Covid-19 de sitôt: VK Paul, membre-santé, Niti Aayog

Cependant, une telle combinaison de Covishield du Serum Institute of India et de Covaxin de Bharat Biotech n’était pas envisagée, a déclaré Paul lors d’un point de presse.

Il est peu probable qu’un mix and match de doses de vaccin Covid-19 se produise dans le pays de si tôt, a indiqué samedi VK Paul, membre de la santé, Niti Aayog. Les résultats préliminaires d’un essai au Royaume-Uni, où une combinaison des vaccins Oxford-AstraZeneca et Pfizer-BioNTech Covid-19 ont été administrés, ont généré une réponse immunitaire élevée contre le virus SARS-COV-2.

Cependant, une telle combinaison de Covishield du Serum Institute of India et de Covaxin de Bharat Biotech n’était pas envisagée, a déclaré Paul lors d’un point de presse. Le mélange des doses de vaccin est théoriquement possible, mais n’en est pas à un stade où il pourrait être recommandé, a-t-il souligné.

«C’était une science en évolution et n’était pas définitive», a déclaré Paul, ajoutant qu’il n’y avait aucune preuve scientifique solide à l’appui, et l’appel ne serait pris qu’après avoir vu comment elle évolue dans le monde et mené plus d’études dans le pays.

