Pas de mosquée vandalisée, pas de viol ni de mort à Tripura ; rapports de médias sociaux faux: MHA

Le ministère de l’Intérieur a déclaré que la mosquée de la région de Dargabazar à Kakraban n’avait pas été endommagée et que la police de Tripura dans le district de Gomati s’employait à maintenir la paix et la tranquillité.

Qualifiant les informations circulant sur les réseaux sociaux concernant les dommages et le vandalisme d’une mosquée à Tripura de « fausses et complètes représentations erronées des faits », le ministère de l’Intérieur a déclaré samedi qu’il n’y avait aucun rapport de blessure simple ou grave, de viol ou de décès de quiconque. personne dans de tels incidents dans l’État, comme cela est allégué dans certaines publications sur les réseaux sociaux.

Dans une déclaration fortement formulée, le ministère de l’Intérieur (MHA) a déclaré qu’il n’y avait aucun cas signalé de dommages à la structure d’une mosquée à Tripura dans un passé récent et que les gens devraient rester calmes et ne devraient pas être induits en erreur par de tels faux rapports.

« Des informations ont circulé selon lesquelles une mosquée dans le quartier de Kakraban du district de Gomati à Tripura a été endommagée et vandalisée. Ces reportages sont faux et constituent une fausse représentation complète des faits », a-t-il déclaré.

Le ministère de l’Intérieur a déclaré qu’au Maharashtra, il y a eu des rapports de violence et de déclarations peu recommandables visant à troubler la paix et l’harmonie sur la base de fausses nouvelles concernant Tripura. « C’est très préoccupant et il est demandé instamment que la paix soit maintenue à tout prix », a-t-il déclaré.

Le ministère de l’Intérieur a clairement indiqué qu’il n’y avait aucun cas signalé de dommages de la structure d’une mosquée à Tripura dans un passé récent. « Il n’y a aucun rapport de blessure simple ou grave, de viol ou de décès de personne dans ces incidents, comme cela est allégué dans certains messages sur les réseaux sociaux », a-t-il déclaré.

Des violences ont éclaté dans certaines parties du Maharashtra à la suite de rassemblements organisés par des organisations musulmanes vendredi pour protester contre les incidents à Tripura. A Amravati, plus de 8 000 personnes s’étaient rassemblées vendredi devant le bureau du percepteur du district pour soumettre un mémorandum exigeant l’arrêt des atrocités contre la communauté minoritaire de Tripura.

Des violences ont été signalées à Amravati, Nanded, Malegaon, Washim et Yavatmal. La police a jusqu’à présent arrêté 20 personnes et détenu quatre autres en enregistrant 20 FIR sous diverses accusations, y compris des émeutes, en lien avec les incidents de vendredi.

