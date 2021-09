Pas de mystère sur le prochain coéquipier de Hamilton alors que Bottas se dirige vers la sortie de Mercedes · .

Avec la confirmation tant attendue que Valtteri Bottas ne restera pas chez Mercedes la saison prochaine, le prochain mouvement sur le marché des pilotes de Formule 1 en surprendra peu.

L’identité du prochain coéquipier de Lewis Hamilton chez Mercedes fait l’objet de rumeurs depuis longtemps et une annonce officielle est attendue dans un proche avenir.

Après une série d’excellentes performances pour Williams et une superbe sortie unique pour Mercedes l’année dernière en tant que remplaçant d’un Hamilton malade, George Russell devrait être confirmé comme remplaçant de Bottas.

Russell a été nommé au programme des jeunes conducteurs de Mercedes au début de 2017. Le célèbre directeur de l’équipe Toto Wolff, âgé de 18 ans, a impressionné par son approche professionnelle, faisant une présentation sur sa carrière jusqu’à présent à l’aide de Microsoft Powerpoint.

Il avait un excellent pedigree en karting, où il a été sacré champion d’Europe CIK-FIA KF3 en 2012. Russell a ensuite remporté le titre BRDC en Formule 4 lors de son passage aux voitures en 2014 et a impressionné en Formule Renault Eurocup. Une fois que Mercedes l’a pris sous son aile, Russell a obtenu les résultats qu’ils réclamaient, remportant les championnats GP3 (maintenant Formule 3) et Formule 2 au cours de saisons consécutives.

Cela a ouvert la voie à des débuts en Formule 1 avec Williams l’année suivante. Bien qu’il ait eu du mal à impressionner dans la triste FW42, il a surclassé Robert Kubica à chaque fois. Il fit de même à Nicholas Latifi l’année suivante.

Mais le moment marquant de Russell est venu lorsqu’il a eu l’opportunité de remplacer Hamilton au Grand Prix de Sakhir. Entassé dans le cockpit mal ajusté d’une voiture qu’il n’avait jamais conduite, Russell est passé à trois centièmes de seconde de battre Bottas en pole, a dépassé son coéquipier au départ pour mener la course, et était en passe de l’emporter jusqu’à ce que le équipe a monté un mauvais jeu de pneus sur sa voiture lors d’un arrêt précipité au stand.

La qualité de la performance de Russell a inévitablement déclenché des spéculations que Mercedes écarterait Bottas pour lui le plus tôt possible. Lors du Grand Prix des Pays-Bas le week-end dernier, le plan est devenu un secret de polichinelle. Le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, a tenu à féliciter Russell pour son nouveau contrat pendant que le pilote Williams menait une interview télévisée. Même Wolff a publiquement fait référence à un poste vacant à venir chez Williams, sans préciser exactement comment cela se produirait.

Mais l’indication la plus claire du changement imminent est venue du futur coéquipier de Russell. Hamilton a fidèlement soutenu Bottas, avec qui il entretient une relation productive et bien plus bienveillante que son prédécesseur Nico Rosberg. Mais à Zandvoort, tout en reconnaissant toujours le mérite de son coéquipier actuel, Hamilton a parlé beaucoup plus chaleureusement du pilote qui s’apprête à le rejoindre.

Hamilton a décrit Russell comme “un pilote incroyablement talentueux” lorsque . a demandé au champion en titre comment il envisageait une relation de travail avec le joueur de 23 ans, soulignant sa performance “incroyable” lors de la séance de qualification sous la pluie à Spa. De même, Russell n’a cessé de faire l’éloge de Hamilton.

Il ne reste plus qu’à confirmer formellement qu’ils s’affronteront l’année prochaine.

