Pas de “normalisation” pour l’instant – The Financial Express

Par Anubhuti Sahay

Les dernières Perspectives de l’économie mondiale du FMI réitèrent sa politique en trois phases en réponse à la pandémie : (i) « échapper » à la crise aiguë en donnant la priorité aux dépenses de santé et en se concentrant sur les segments les plus touchés ; (ii) « sécuriser la reprise » en mettant l’accent sur le soutien budgétaire et monétaire, en fonction de l’espace disponible ; et (iii) « investir dans l’avenir » en faisant progresser les objectifs à long terme.

L’Inde est probablement en train de passer de la phase un à la phase deux. Selon les recommandations du FMI, des politiques de soutien sont toujours nécessaires, à notre avis. Cependant, un segment du marché craint que, avec une inflation toujours élevée, l’Inde soit poussée à normaliser sa politique monétaire plus tôt que nécessaire.

Nous pensons que la normalisation de la politique monétaire restera subordonnée à la couverture vaccinale, essentielle pour assurer une reprise. L’inflation est importante, mais étant donné les temps sans précédent, les priorités entre l’inflation et la croissance doivent être réorganisées, en particulier lorsque les pressions sur les prix ne sont pas induites par la demande. Le MPC transmettra probablement un message similaire lors de sa réunion du 4 au 6 août. En fait, il a insisté sur ce message au cours des dernières réunions ; nous ne nous attendons pas à un ton différent cette fois-ci, malgré l’impression d’inflation élevée au cours des deux derniers mois.

L’inflation en Inde a été élevée; près de 70 % des titres de l’IPC depuis décembre 2019 ont dépassé le seuil supérieur mandaté par le MPC : objectif à moyen terme de 4 %, avec une bande de +/- 2 %. Les impressions de l’IPC de mai et juin 2021 de 6,3% en glissement annuel ont de nouveau mis l’accent sur le MPC avant sa réunion d’août.

Cependant, une analyse des facteurs internes de l’inflation montre clairement qu’une inflation élevée en Inde n’est pas induite par la demande. Nous estimons que 55 à 60 % de l’augmentation de l’inflation entre les exercices 20 et 21 est due aux taxes sur les produits pétroliers/alcools au détail, l’impact perturbateur de COVID-19 sur certains prix mondiaux des matières premières et les prix plus élevés de l’or et du pétrole brut.

Le pic de l’IPC en mai 2021 – le mois des blocages de la deuxième vague – devrait se modérer au cours des prochains mois. Une tendance similaire, c’est-à-dire une forte hausse de l’inflation maman, a été observée en avril 2020 lors de la première vague. Des problèmes de disponibilité des données et des prix plus élevés dus à des perturbations de l’approvisionnement, entre autres facteurs, expliquent probablement le pic, qui a entraîné un changement de seuil dans les impressions de l’IPC principal et principal en avril/mai 2020 et en mai 2021. Cependant, nous avons également constaté que des pics de maman aussi pointus pendant les mois de verrouillage s’atténuent plus tard.

Cela est évident à partir des données post-première vague – par exemple, l’IPC de base a enregistré une augmentation moyenne de 1,1% en glissement mensuel en avril 2020, mais le changement moyen en glissement mensuel pour l’exercice 21 était de 0,5% ; ceci en dépit de la forte augmentation des droits d’accise sur les carburants au détail, les spiritueux et la hausse des prix de l’or et du pétrole brut. Bien sûr, avec des prix des matières premières plus élevés et de meilleures conditions de demande, l’inflation pourrait ralentir à un rythme plus lent que l’an dernier, tout en offrant toujours un répit.

Le MPC est susceptible de signaler l’impact de distorsion des facteurs mentionnés ci-dessus, même s’il révise sa projection de l’IPC pour l’exercice 22 à la hausse, passant de 5,1% actuellement à 5,5%. Le MPC pourrait maintenir sa projection de croissance du PIB pour l’exercice 22 à 9,5 %, soulignant l’impact modéré de la deuxième vague sur la croissance ; cependant, il est susceptible de signaler les fragilités qui pourraient émerger si les infections augmentaient à nouveau.

Fin juillet, l’Inde avait entièrement vacciné 7,9 % de sa population totale ; 26,3 % de la population totale a reçu au moins une dose. Cependant, il faudra du temps pour atteindre l’immunité collective ou même le seuil inférieur de vaccination de 50% de sa population totale. La forte transmissibilité de la souche virale actuelle et les expériences mondiales (la pression sur les installations médicales en Indonésie était importante par rapport au Royaume-Uni, même avec un nombre similaire de cas, il y a quelques jours en raison de différents niveaux de couverture vaccinale) sous-tendent le maintien du rétablissement.

Dans l’ensemble, aucune action n’est attendue et la position accommodante sera probablement maintenue. Les anticipations de mesures d’absorption de la liquidité élevée du système bancaire restent faibles dans le contexte actuel, d’autant plus que cela pourrait être interprété à tort comme une étape vers la normalisation de la politique monétaire.

La RBI attendra probablement un moment plus opportun pour réduire les excès de liquidité excédentaire. Cependant, nous pensons qu’il est important de contenir toute nouvelle croissance de l’excédent de liquidité car cela pourrait poser des problèmes plus tard ; des mesures énergiques pourraient devoir être déployées dans un court laps de temps pour ramener l’excédent à un niveau plus souhaitable, en particulier lorsque la reprise de la croissance semble plus sûre. Cela pourrait à son tour entraîner une volatilité accrue sur le marché.

Bien que la normalisation de la politique monétaire soit inévitable, il est peu probable qu’elle commence avant la réunion de décembre. Des mesures calibrées pour réduire le stock d’excédent de liquidité lors de la réunion de politique de décembre, suivies d’une augmentation de 40 pb du taux des prises en pension entre février et avril 2022 et d’une hausse du taux des prises en pension de 50 pb au deuxième trimestre de l’exercice 23 sont le cours le plus probable. Même après le processus de normalisation, le taux directeur restera probablement inférieur aux niveaux d’avant la pandémie, tandis que l’excédent de liquidités serait supérieur aux niveaux d’avant la pandémie.

