Pas de norme distincte mais les règles informatiques couvrent les revenus cryptographiques : FM

Cependant, huit cas de fraude liée à la crypto-monnaie font l’objet d’une enquête par la direction de l’application, a-t-elle ajouté.

Le ministre des Finances, Nirmala Sitharaman, a déclaré mardi qu’aucune section ou disposition distincte de la loi de 1961 sur l’impôt sur le revenu ne traite spécifiquement du taux, de l’applicabilité et de la perception de l’impôt sur les revenus gagnés par les échanges de crypto-monnaie et d’autres plates-formes qui fournissent de tels services.

Néanmoins, les dispositions légales existantes prévoient clairement que le revenu total aux fins de l’imposition inclura l’intégralité des revenus de toutes les sources, selon sa réponse dans le Rajya Sabha. « Les revenus gagnés par les échanges cryptographiques et autres plates-formes fournissant des services cryptographiques sont imposables au titre de l’entreprise ou de la profession en vertu du chapitre IV de la loi de 1961 sur l’impôt sur le revenu. L’applicabilité du taux d’imposition dépendra du statut et de la catégorie du contribuable » dit Sitharaman.

La déclaration intervient alors que les médias rapportent que le gouvernement envisage de modifier les lois de l’impôt sur le revenu pour amener les crypto-monnaies sous le filet fiscal, avec quelques changements attendus dès le prochain budget. Déjà, certains investisseurs paient des impôts sur les plus-values ​​sur leurs revenus de crypto-monnaie.

Le gouvernement a également l’intention de présenter le projet de loi sur la crypto-monnaie et la réglementation de la monnaie numérique officielle, 2021, lors de la session d’hiver en cours du Parlement. Le projet de loi cherche à « interdire toutes les crypto-monnaies privées », bien qu’il autorise certaines exceptions pour promouvoir la technologie sous-jacente de la crypto-monnaie et ses utilisations ». Il créera également un cadre facilitant le lancement de la monnaie numérique officielle par la RBI. Actuellement, les cryptos ne sont toujours pas réglementés en Inde.

Répondant à une autre question sur les fraudes liées à la crypto-monnaie, Sitharaman a déclaré que le Centre ne collectait pas d’informations spécifiques sur ces fraudes. « En outre, la « police » et « l’ordre public » sont des sujets de l’État conformément à la septième annexe de la Constitution de l’Inde. Les États / UT sont principalement responsables de la prévention, de la détection, des enquêtes et des poursuites de ces crimes, y compris les fraudes financières par l’intermédiaire de leurs services répressifs », a-t-elle déclaré.

Cependant, huit cas de fraude liée à la crypto-monnaie font l’objet d’une enquête par la direction de l’application, a-t-elle ajouté.

À une question si la Reserve Bank of India (RBI) a sonné l’alarme sur les crypto-monnaies, le ministre d’État aux Finances, Pankaj Chaudhary, a déclaré au Rajya Sabha que la banque centrale avait « mis en garde les utilisateurs, les détenteurs et les commerçants de monnaies virtuelles (VC) avis du 24 décembre 2013, du 1er février 2017 et du 05 décembre 2017 que la négociation de VCs est associée à des risques potentiels économiques, financiers, opérationnels, juridiques, liés à la protection des clients et à la sécurité ».

Dans une circulaire datée du 31 mai 2021, la RBI a également conseillé aux entités qu’elle régule (y compris les banques) de continuer à mettre en œuvre des processus de vigilance à l’égard de la clientèle pour les transactions dans les VC, conformément à la réglementation régissant les normes de Know Your Customer, anti- le blanchiment d’argent, la lutte contre le financement du terrorisme et les obligations en vertu de la loi de 2002 sur la prévention du blanchiment d’argent, a déclaré Chaudhary.