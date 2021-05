Pas de nouvelles de LeBron James

LeBron James a raté son quatrième match consécutif contre les Phoenix Suns ce matin à cause de sa cheville. C’est la 25e absence d’une saison atypique pour lui.: ce sera celui qui jouera le moins jamais avec un minimum de 43 et un maximum de 47. Il aurait pu atteindre 57 si le parcours avait les 82 habituels et non 72 à cause de la pandémie. Son top ci-dessous était le 55 qu’il a joué en 2018-19, le premier des Lakers. Son minimum jusqu’à son atterrissage à Los Angeles était de 62 en 2011-12 avec le Miami Heat, mais avec une astuce: la phase régulière ne comptait que 66 matchs pour le lock-out.

Ses problèmes physiques sont une rareté dans une carrière qui atteint 18 saisons et un total de 1308 matchs (72,6 en moyenne). Mais quelque chose de normal déjà avec 36 ans et 38,2 minutes en moyenne dans ses jambes. “Je ne serai plus jamais à 100%”, a admis LeBron début mai, qui a renouvelé l’hiver dernier jusqu’en 2023 dans le but de se rapprocher de l’héritage marquant de Kareem Abdul-Jabbar et d’avoir la possibilité de jouer aux côtés de son fils aîné, Bronny.

Aussi pour mettre une autre bague à votre doigt. Celui qui couvrirait tous les doigts d’une main et qui ne laisserait qu’un seul des Michael Jordan. Une mission, celle du championnat, qu’il partage avec les Lakers, sortis de l’ostracisme, des pires années de l’histoire de la franchise, avec l’arrivée du King et de la Ligue la saison dernière au complexe Walt Disney d’Orlando (Floride) .

“Nous ne savons toujours rien”

Cependant, sa participation est mise en doute pour la dernière ligne droite (même les playoffs) d’un parcours qui menace le jeu en, qui a inventé que si cela ne vous touche pas, cela semble un génie, mais que si vous êtes le gracieux, vous crachez dessus. Les choses du moment. “Nous ne savons toujours rien de LeBron. Avancez de jour en jour», a déclaré Frank Vogel, entraîneur des Lakers, à propos de son élève. Des mots de prudence. Surtout, après son dernier retour, interrompu par une rechute (il n’a disputé que deux matches après avoir raté 18 de suite, le record de sa carrière) qui il a fait sauter les alarmes aux Lakers.

L’inquiétude concerne la cheville droite de LeBron James, qui l’a empêché de sortir pendant six semaines et l’a de nouveau mis hors de combat. Et ça ne va pas beaucoup mieux “déclare Adrian Wojnarowski (ESPN).” Il va devoir jouer avec malaise en séries éliminatoires. Il ne récupérera pas avant l’été. Il y a donc un fardeau encore plus lourd sur Anthony Davis ici. Mais la question demeure: combien d’argent peut LeBron James?“.

Des mots qui ne semblent pas inquiéter leurs pairs. “D’après ce que j’ai vu, LeBron ira bien. Croyez-moi: il ira bien”, a déclaré Anthony Davis, la grande star du laker en l’absence de James. Kentavious Caldwell-Pope était plus optimiste: “Il sera prêt pour les éliminatoires.”