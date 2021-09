Pas de OnePlus 9T en 2021, confirmé par le PDG de l’entreprise

in

Lors d’une interview, le PDG de OnePlus, Pete Lau, a confirmé qu’il n’y aurait pas de OnePlus 9T cette année. Cela survient des mois après qu’une rumeur a suggéré qu’il n’y aurait pas non plus de modèle Pro. Certes, OnePlus pourrait encore lancer plus de téléphones en 2021, mais un modèle de la série T n’en fera pas partie.

Chaque année depuis 2016, OnePlus a lancé une version mise à jour de son téléphone phare actuel. Cela a commencé avec le OnePlus 3T et s’est poursuivi sans accroc jusqu’à l’année dernière avec le OnePlus 8T. Cependant, la séquence s’arrêtera en 2021.

Pete Lau, PDG et co-fondateur de OnePlus, a confirmé à Android Authority qu’il n’y aurait pas de OnePlus 9T cette année. Auparavant, le moulin à rumeurs suggérait qu’il n’y aurait pas de modèle Pro série T, ce qui n’était pas trop surprenant étant donné qu’il n’y en avait pas non plus l’année dernière. Cependant, l’absence de tout appareil de la série T est un grand changement pour la marque.

Cela a du sens, cependant. La pénurie mondiale actuelle de puces rend difficile le lancement de tout smartphone à grande échelle. En outre, le portefeuille de OnePlus devient très restreint, avec des téléphones comme le OnePlus Nord 2, le OnePlus 9R et le OnePlus 8T étant tous très similaires à plusieurs égards. Si vous y jetez un OnePlus 9T, les choses deviendront simplement plus compliquées.

De plus, Lau a également confirmé qu’Oxygen OS traverse un grand changement. La société fusionnera Oxygen OS et Color OS, le skin Android de sa marque sœur Oppo. Lancer un nouveau smartphone au milieu de cette transition majeure serait délicat.

Quoi qu’il en soit, si vous attendiez avec impatience le OnePlus 9T, cela ne se produira pas. Gardez à l’esprit, cependant, que cela ne signifie pas que OnePlus n’a pas de nouveaux smartphones en route en 2021. Il pourrait y avoir quelques surprises – juste pas de 9T.