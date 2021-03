Pas de pantalon, pas de problème: 3 excellents commentaires d’Alexandra Daddario sur la vie en quarantaine

Alexandra Daddario a été une présence active sur de nombreuses plateformes de médias sociaux, y compris Instagram et YouTube, au cours des 12 derniers mois. Elle est également une grande partisane du port de masques et a certainement été ouverte sur ses expériences lorsqu’elle a dû se mettre en quarantaine pour des projets liés au travail. Si vous n’avez pas gardé un œil sur la star de Songbird et Baywatch, l’actrice a eu des commentaires amusants et précis sur la vie au cours de l’année écoulée, alors je suis allé de l’avant et j’ai compilé quelques-unes des fois où elle a été franche et racontable ces derniers temps. mois.