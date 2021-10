Pas de passe Halloween sin ellos ! Gadgets terroríficos en oferta

Halloween est à la vuelta de la esquina y todos sabemos que la decoración es parte fondamental de esta fiesta. Muchas personas se toma muy enserio la noche de brujas y además del disfraz, se esfuerzan en decorar su casa e incluso su tecnología. Es habituel que el fondo de pantalla del móvil o la tablet sea cambiado por millones de personas para poner calabazas o esqueletos. No obstante, siempre podemos ir más allá y encontrar gadgets perfectos para Halloween, como estos que hemos seleccionado para vosotros.

La tecnología está presente en todos los ámbitos de nuestra vida incluso cuando llega Halloween. Ya sea para poner en marcha un proyector con calabazas, personalizar nuestro nuevo iPhone 13 o colocar luces decorativas compatibles avec Alexa, hay muchas opciones en el mercado para que la noche más terrorífica del año mer inolvidable. Por ese motivo hemos seleccionado alguno de estos gadgets que podréis comprar ahora mismo en oferta.

Fond d’écran pour iPhone 13

Podemos comezar Personnalisez le nouvel iPhone 13 avec une carcasse spéciale pour Halloween. Este modelo es compatible avec todos los nuevos dispositivos y cuenta con protección total, permitiendo además el acceso a todos los botones y puertos, con apertura para botones superiores y laterales, puerto de cargador/conector de base, conector de auricular, lentes, dealt caméra et flash.

Tiras LED compatibles avec Alexa

Nada como unas luces LED de 20 metros para decorar el outdoor o interior de la casa. La buena noticia es que dispone de 8 escenas diferentes, por lo que además de Halloween, también son perfectas para otras ocasiones como fiestas o Navidad. Además, estas tiras LED se pueden controlar por voz con Amazon Alexa, por lo que podremos encenderlas y apgarlas de manera sencilla mediante una orden y sin tener que levantarnos del sofá. Ahora están en oferta por menos de 40 euros.

Focos LED RVB

Si no tenemos suficiente con las luces LED, puede que estos focos LED RGB intelligents de 25W que fonctionne avec Amazon Alexa et l’assistance de Google, sean lo que necesitamos. Estamos ante 18 perlas de lampe LED de couleur RVB de haute qualité, que proporcionan 16 millions de colores regulables de luz de color. Ofrecen una illuminación ambiental perfecta para la mayoría de las fiestas en interiores y outdoores, como Halloween, Navidad y otros eventos. Además, dispone de certificado IP67 por lo que no importará si se mojan. También los encontramos en oferta con un cupón de 10 euros de descuento extra.

Correa pour la Xiaomi Mi Band 3, 4, 5, y 6

La Mi Band de Xiaomi es muy personnalisable tanto en sus esferas de reloj como con sus correas. Por ese motivation, hemos seleccionado Esta correa especial de Halloween, que tiene una calabaza en uno de los laterales y un significativo color naranja.

Proyector pour Halloween

Terminamos esta selección con un proyector especial para Halloween. Con este gadget podremos proyectar una pared o la fachada de nuestra casa con seis películas diferentes dedicadas a Halloween. Sin duda convertiremos nuestra casa en la más terrorífica del vecindario.