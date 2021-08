Pas de physique ni de maths ? NITI Aayog et AICTE réfléchissent à un nouveau système d’entrée pour l’ingénierie

À la fin, le consensus était qu’un programme modèle pour un tel examen d’entrée soit préparé par l’AICTE.

Normes du concours d’entrée ingénieur : Le NITI Aayog semble envisager de permettre aux étudiants qui n’ont pas étudié la physique ou les mathématiques en classe 12 de se présenter aux examens d’entrée en ingénierie. Le All India Council for Technical Education (AICTE) a proposé dans ses nouvelles normes une liste de 14 matières que les étudiants de la classe 12 peuvent avoir, et maintenant, le NITI Aayog a suggéré que les étudiants ayant trois de ces 14 matières en classe 12 soient autorisé à donner l’examen d’entrée dans toute l’Inde, proposant essentiellement que la physique et les mathématiques soient supprimées comme condition d’admissibilité à l’examen, selon un rapport publié dans The Indian Express.

La suggestion a été avancée lors d’une réunion tenue le 11 juin, qui avait été convoquée pour discuter de nouvelles normes pour les programmes d’ingénierie de premier cycle. Cependant, alors que le rapport indique que le membre et scientifique du NITI Aayog, VK Saraswat, avait des réserves quant au déménagement, les autres participants importants semblent se réchauffer aux propositions avancées par l’AICTE. La réunion était présidée par le vice-président du NITI Aayog, Rajiv Kumar, qui a suggéré d’organiser un test d’entrée dans toute l’Inde pour les étudiants ayant étudié une liste élargie de matières.

Selon le rapport, trois points d’action ont été soulevés lors de la réunion. Kumar a proposé qu’un examen d’entrée au niveau national similaire à NEET soit également organisé pour la formation en ingénierie, ce qui permettrait un examen d’entrée plus inclusif et de haute qualité. Un autre point d’action a été de permettre aux candidats ayant étudié l’une des matières proposées par l’AICTE de concourir à l’entrée et le troisième point a été d’interdire aux instituts et universités de se présenter sans examen d’entrée.

On pense également que le vice-président a suggéré que le comité de l’AICTE qui a répertorié les branches où la physique et les mathématiques ne seraient pas obligatoires pour l’examen soit également chargé d’examiner les possibilités est l’examen d’entrée remanié pour l’ingénierie, pour lequel l’AICTE et NITI Aayog travaille ensemble, a-t-il déclaré.

À la fin, le consensus était qu’un programme modèle pour un tel examen d’entrée soit préparé par l’AICTE.

Un point clé à noter ici, cependant, est que les IIT à travers le pays ont leur propre système d’entrée séparé et qu’ils ne seraient pas couverts par les propositions et les modifications de l’AICTE, le cas échéant.

