La personnalité de Shark Tank et Dragon’s Den, Kevin O’Leary, prend position contre ce qu’il appelle la «pièce de sang», à savoir le Bitcoin (BTC) extrait en Chine. L’investisseur a déclaré qu’il ne traiterait désormais que de «pièces propres» – des pièces extraites à l’aide d’énergie renouvelable – et a suggéré que d’autres institutions commençaient à faire de même.

O’Leary s’est attaqué à la nature de roue libre de la production de Bitcoin en soulignant que la plupart des autres produits dans le monde sont fabriqués conformément aux normes de conformité institutionnelles et réglementaires. O’Leary a déclaré, lors d’une interview avec CNBC:

Chaque exemple répertorié par O’Leary est celui qui s’applique à la plus grande exploitation minière de Bitcoin au monde – la Chine, où l’électricité bon marché alimentée au charbon représente environ 50 à 65% du taux de hachage global de Bitcoin. Personne ne veut acheter du Bitcoin originaire de Chine, a déclaré O’Leary, qui a suggéré que les institutions commençaient à rechercher des pièces «vierges», qui peuvent être attribuées à une source éthique environnementale.

«Tous ces problèmes sont désormais au premier plan sur Bitcoin. Les institutions n’achèteront pas de pièces extraites en Chine; pièce de monnaie extraite à l’aide de charbon pour brûler pour l’électricité; pièces de monnaie extraites dans des pays sanctionnés. Et tout d’un coup, il y a cette énorme demande de pièces vierges dont la provenance est connue », a déclaré O’Leary.

Finalement, le zeitgeist apprendra à connaître deux types différents de Bitcoin: la pièce de sang et la pièce propre, a déclaré O’Leary:

«C’est un problème vraiment intéressant, et je vois dans un an ou deux, deux types de pièces de monnaie: des pièces de monnaie de sang de Chine et des pièces de monnaie propres extraites de manière durable dans les pays qui utilisent l’hydroélectricité, pas le charbon.