Pas de place pour la complaisance! Principaux risques à garder à l’esprit par les investisseurs en actions américaines

Près de la moitié de 2021, les investisseurs ont subi une série de reculs dans différentes classes d’actifs et secteurs.

Malgré de forts reculs dans certains coins du marché, la plupart des indices boursiers américains restent proches de leurs plus hauts historiques. Lisa Shalett Chief Investment Officer, Wealth Management – Morgan Stanley dans le rapport hebdomadaire «Une correction souterraine ne suffit pas» explique pourquoi les investisseurs ne devraient pas se laisser bercer par la complaisance.

Près de la moitié de 2021, les investisseurs ont subi une série de reculs dans différentes classes d’actifs et secteurs. Une récente hausse des rendements, par exemple, a entraîné une forte baisse des prix des bons du Trésor à 10 ans depuis le début de l’année.

Les grandes valeurs de croissance technologiques et technologiques sont en retrait de 12% par rapport à leur sommet historique de février, tel que mesuré par l’indice NYSE FANG +. Et autrefois, les sociétés d’acquisition à vocation spéciale, ou SPAC, sont en baisse de 23,3% par rapport à leur récent sommet, tel que mesuré par l’indice IPOX SPAC. Une fois que les crypto-monnaies de haut vol ont également été battues.

Pourtant, à la suite de ces «corrections glissantes» pour des actifs et des secteurs spécifiques, les indices boursiers plus larges semblent résilients.

Le S&P 500 est en baisse de seulement 1,7% par rapport à son record historique, et le Nasdaq 100 est toujours en hausse de 4,4% sur l’année.

Dans cet esprit, il est difficile de blâmer certains investisseurs de penser qu’ils peuvent être en clair et que les indices généraux continueront tout simplement à augmenter. Après tout, les récents reculs se sont concentrés dans certains des coins les plus chers du monde de l’investissement, et de nombreux investisseurs peuvent penser que les inversions ont contribué à réduire l’écume du marché au point que les risques sont désormais facilement pris en compte.

Lisa Shalett, directrice des placements, Gestion de patrimoine, déclare dans le rapport: «Nous ne sommes pas d’accord. En fait, avec de multiples risques qui se profilent, alors que nous passons du stade précoce au stade intermédiaire du cycle économique, il est plus important que jamais pour les investisseurs de se prémunir contre la complaisance. »

Selon le rapport, voici quelques-uns des principaux risques à garder à l’esprit:

Inflation et taux d’intérêt plus élevés: Les lectures d’avril de l’indice des prix à la consommation (IPC) et de l’indice des prix à la production (IPP) ont été beaucoup plus élevées que les projections, avec plusieurs données «de base» de l’IPC relativement élevées. Si certains aspects de l’inflation récente sont probablement transitoires, un certain nombre de changements séculaires en cours suggèrent que des prix plus élevés pourraient persister. En plus d’augmenter les coûts d’emprunt des entreprises, des taux d’intérêt plus élevés, qui accompagnent souvent l’inflation, peuvent nuire à la valorisation des actions.

Une baisse des surprises économiques positives: L’indice Citi US Economic Surprise, qui mesure les surprises des données par rapport aux attentes du marché, est passé de 92,2 à 14,7, après avoir brièvement atteint un territoire négatif peu de temps après le rapport décevant sur les mises en chantier de la semaine dernière. Un ralentissement de la dynamique haussière des données économiques peut indiquer un ralentissement de la croissance.

Vents contraires au profit: Les déséquilibres de la chaîne d’approvisionnement, la hausse des coûts des intrants et des salaires plus élevés pourraient peser sur les bénéfices des entreprises dans certains secteurs. Cela pourrait aggraver les comparaisons moins favorables d’une année à l’autre, alors que nous passons plus d’un an au-delà du début de la pandémie en 2020.

À notre avis, ces facteurs, ainsi que le potentiel de hausse des impôts et la diminution progressive des achats d’obligations par la banque centrale, augmentent les probabilités d’une correction des marchés boursiers et la volatilité continue.

Cependant, les épisodes de volatilité peuvent créer des opportunités pour les investisseurs de réorienter leurs portefeuilles vers des actions de qualité, en particulier celles dont le rendement des actions et des flux de trésorerie disponibles est élevé et défendable, ainsi que celles qui présentent des perspectives de croissance favorables à un prix raisonnable. Nous pensons que les investisseurs devraient également envisager d’éviter les surpondérations importantes des principaux indices passifs pondérés par la capitalisation boursière.

Vous cherchez à investir dans des actions américaines? Ouvrez un compte gratuit avec Stockal – la première plateforme d’investissement sans frontières en Inde.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.