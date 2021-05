Pas de place pour le ministre de la Santé KK Shailaja dans le nouveau cabinet du Kerala

Shailaja, mieux connue sous le nom de “ Shailaja Teacher ”, a remporté avec un énorme mandat de plus de 60000 voix et 61,97% des voix de la circonscription de Mattannur dans le district de Kannur.Les médias sociaux ont été témoins d’un tollé à la suite de cet incident. (Source de la photo: IE)

Le vétéran de l’IPC (M), Pinarayi Vijayan, a été élu mardi chef du parti parlementaire pour un deuxième mandat en tant que ministre en chef du Kerala, mais l’omission du ministre de la Santé KK Shailaja, qui a joué un rôle de premier plan dans la lutte de l’État contre Covid-19, du nouveau cabinet créé un battement.

Shailaja, mieux connue sous le nom de “ Shailaja Teacher ”, a remporté avec un énorme mandat de plus de 60000 voix et 61,97% des voix de la circonscription de Mattannur dans le district de Kannur.Les médias sociaux ont été témoins d’un tollé à la suite de cet incident.

Le député du Congrès Shashi Tharoor a tweeté: «Désolé de voir @shailajateacher quitter le cabinet du Kerala. Outre sa compétence et son efficacité réputées, je l’ai toujours trouvée utile, réactive et accessible en tant que ministre de la Santé, en particulier pendant la crise #Covid. Elle nous manquera.

Pendant ce temps, Shailaja, s’adressant aux médias, a déclaré que le tollé dans les médias sociaux était une réponse émotionnelle.

