Pas de plaintes de fans sur trop de courses, en veulent plus

Les équipes de Formule 1 peuvent être préoccupées par le calendrier des pare-chocs de l’année prochaine, mais Ross Brawn dit qu’il n’a eu aucune plainte de la part des fans.

Le calendrier de Formule 1 de cette saison comprend 22 grands prix tandis que l’année prochaine, il passera à 23, si bien sûr la saison peut se dérouler sans aucun problème.

Commençant en Arabie saoudite en mars et se terminant par le GP d’Abou Dhabi en novembre, les équipes ont également deux tests de pré-saison, l’un en février et l’autre en mars.

La longueur du calendrier est une inquiétude pour beaucoup, Fernando Alonso exprimant ses inquiétudes tandis que Sebastian Vettel craint que cela ne fasse « peser » sur les équipages des équipes.

« Les efforts qui sont faits en ayant de plus en plus de courses et en moins de temps, ça va faire des ravages », a déclaré le pilote Aston Martin.

«C’est difficile pour tous ceux qui sont impliqués. Les pilotes sont du côté chanceux mais les mécaniciens… »

Et puis, il y a la crainte que la sursaturation du marché ne pousse les fans à se détourner.

Le calendrier #F1 2022 est là ! ?? Un record de 23 courses 🏅

Un tout nouveau grand prix à Miami 💜

L’Australie, le Canada, Singapour et le Japon reviennent tous pic.twitter.com/khq5lAF1IR – Formule 1 (@F1) 15 octobre 2021

Brawn a démenti cela, catégoriquement que les fans « en veulent plus ».

« Nous sommes très chanceux car nous avons beaucoup d’intérêt pour les promoteurs et les pays qui organisent un grand prix », a déclaré Motorsportweek.com lors du webinaire RACER/EPARTRADE Online Race Industry Week.

« Nous avons de grandes courses à venir, l’Arabie cette année, nous avons eu une course au Qatar, ils regardent ce qu’ils font avec le circuit pour l’avenir, l’année prochaine nous avons bien sûr Miami.

«Mais il y a une pression à la hausse très bienvenue pour avoir de plus en plus de courses, mais il y a une limite à ce que nous pouvons accomplir, à ce que nous pouvons faire faire aux équipes.

« Ce que nous avons découvert, c’est que nous n’obtenons aucune saturation de la part des fans ; de la plupart des fans, nous ne recevons aucun message indiquant que nous en avons trop, ils en veulent juste plus, alors nous essayons de trouver cet équilibre.

Le directeur général de la Formule 1 a reconnu les préoccupations des équipes pour leurs équipages, espérant que les week-ends comprimés réduiront le fardeau.

« L’une des choses que nous voulions faire était de soulager un peu les équipes car avec un week-end conventionnel comme nous l’avons maintenant, elles arrivent souvent un lundi ou un mardi pour commencer à se préparer, donc si vous terminez une course, vous êtes dans le le prochain s’il s’agit d’une course sur des week-ends consécutifs », a-t-il déclaré.

« Nous avons compressé le week-end pour que les essais se déroulent le vendredi après-midi, les vérifications techniques ont lieu un vendredi matin.

« Les équipes qui le souhaitent peuvent réduire leurs programmes d’une journée et il y aura des couvre-feux pour les empêcher de travailler des heures excessives avant une course sur la piste, donc c’est vraiment juste essayer de rendre le week-end plus efficace et compresser un peu le week-end.

