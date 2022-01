Pas de plan pour modifier le calendrier des examens du conseil d’administration du Bengale occidental: autorités

Les examens de la classe 12 devraient avoir lieu du 2 au 20 avril et les examens de la classe 10 du 7 au 16 mars.

Il n’est pas prévu de modifier le calendrier des prochains examens hors ligne au Bengale occidental pour le moment, étant donné que les dates décidées sont dans trois à quatre mois et que la situation du COVID-19 pourrait s’améliorer d’ici là, ont déclaré les autorités jeudi.

Les examens de la classe 12 devraient avoir lieu du 2 au 20 avril et les examens de la classe 10 du 7 au 16 mars.

Le président du Conseil de l’enseignement secondaire supérieur, Chiranjib Bhattacharya, a déclaré à PTI : « Il n’est pas possible de mener des examens en ligne. Un grand nombre d’étudiants des zones rurales n’auront pas les moyens de s’offrir des smartphones avec Internet haut débit. Nous aimerions organiser les examens hors ligne. Il n’est pas prévu de modifier le calendrier pour le moment. » Il a également déclaré que le conseil espérait que les étudiants de cette année « n’auraient pas à lutter comme ceux qui l’ont fait au cours des deux dernières années ».

« Nous ne pouvons pas prévoir la tournure des événements. Nous ne pouvons qu’espérer que les choses s’amélioreront », a déclaré Bhattacharya.

Kalyanmoy Ganguly, président du Conseil de l’enseignement secondaire du Bengale occidental, a déclaré qu’il ne serait pas sage de spéculer sur le mode d’examen si tôt.

« Nous ne penserons pas à des critères d’évaluation alternatifs pour le moment. Les dispositions pour organiser des tests hors ligne battent leur plein », a-t-il déclaré.

Les examens secondaires ont eu lieu hors ligne en 2020. L’année dernière, cependant, les examens ont été annulés au milieu de la deuxième vague qui fait rage de la pandémie. Les autorités ont dû proposer une méthode alternative pour évaluer les étudiants.

Les examens du secondaire supérieur, qui avaient commencé en 2020 avant la pandémie, ont été supprimés à mi-chemin en raison de la pandémie, obligeant le conseil à concevoir une formule pour attribuer des notes aux étudiants. En 2021, aucun examen n’a eu lieu, les autorités élaborant des critères d’évaluation différents pour les étudiants.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.