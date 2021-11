Pas de plan pour reconnaître Bitcoin comme monnaie : FM

Des sources avaient déclaré à FE que le gouvernement et la RBI craignaient que toute décision de reconnaître les cryptos en tant que devises saperait gravement le cadre de politique monétaire existant et compromettrait la stabilité du secteur macro-économique et financier.

Le ministre des Finances, Nirmala Sitharaman, a déclaré lundi au Parlement que le gouvernement n’avait pas l’intention de reconnaître le Bitcoin comme monnaie, indiquant clairement que le gouvernement n’était pas enclin à accorder le cours légal aux crypto-monnaies privées.

Des rapports récents suggèrent que le gouvernement est ambivalent envers les cryptos, qui sont des collections de données binaires utilisées comme moyen d’échange ; certains ont fait valoir que Bitcoin ne relèverait pas de la définition des cryptos privés car les transactions sont traçables.

Le ministre a également déclaré que le gouvernement ne collecte pas de données sur les transactions Bitcoin dans le pays.

Par ailleurs, le ministre d’État aux Finances, Pankaj Chaudhary, a déclaré que le gouvernement avait reçu en octobre une proposition de la banque centrale visant à modifier la loi de 1934 sur la Reserve Bank of India (RBI) afin d’élargir la définition du « billet de banque » pour inclure la monnaie sous forme numérique. .

« RBI a examiné les cas d’utilisation et élaboré une stratégie de mise en œuvre par étapes pour l’introduction de la CBDC (monnaie numérique de la banque centrale) avec peu ou pas de perturbations », a déclaré Chaudhary dans une réponse écrite au Lok Sabha.

Les déclarations interviennent alors que le gouvernement a l’intention de présenter le projet de loi 2021 sur la crypto-monnaie et la réglementation de la monnaie numérique officielle lors de la session d’hiver en cours du Parlement. Le projet de loi cherche à « interdire toutes les crypto-monnaies privées », bien qu’il autorise certaines exceptions pour promouvoir la technologie sous-jacente de la crypto-monnaie et ses utilisations », selon la liste des travaux législatifs de la session d’hiver. Il créera également un cadre facilitant le lancement de la monnaie numérique officielle par la RBI. Actuellement, les cryptos ne sont toujours pas réglementés en Inde.

Dans sa réponse à une autre question, Sitharaman a déclaré que la RBI avait conseillé le 31 mai aux entités réglementées par elle (banques, etc.) -blanchiment d’argent, lutte contre le financement du terrorisme et obligations des entités réglementées en vertu de la loi de 2002 sur la prévention du blanchiment d’argent, en plus d’assurer le respect des dispositions pertinentes de la loi sur la gestion des changes pour les envois de fonds à l’étranger ».

Interrogé sur le but de l’introduction de la monnaie numérique, Chaudhary a déclaré que la CBDC a le « potentiel de fournir des avantages importants, tels qu’une dépendance réduite à l’égard des espèces, un seigneuriage plus élevé en raison de coûts de transaction inférieurs, un risque de règlement réduit ». En outre, cela conduira probablement à une option de paiement plus robuste, efficace, fiable, réglementée et légale. « Il existe également des risques associés, qui doivent être soigneusement évalués par rapport aux avantages potentiels », a-t-il déclaré dans la réponse écrite.

Les crypto-monnaies fonctionnent généralement indépendamment d’une banque centrale. Il s’agit essentiellement de monnaies numériques dans lesquelles des techniques de cryptage sont utilisées pour réguler la génération de leurs unités et vérifier le transfert de fonds. Bitcoin, par exemple, a été introduit en 2008 par un groupe de programmeurs non identifié.

Comme FE l’a signalé, le mécontentement des autorités vis-à-vis de la crypto privée provient du fait qu’elle ne tire sa valeur d’aucun actif ou bénéfice sous-jacent. Étant donné que sa valeur dépend uniquement de ce qu’un investisseur est prêt à payer pour cela, l’évaluation peut être facilement influencée par des offres spéculatives. De plus, ces devises gardent généralement l’identité des propriétaires anonyme, ce qui rend difficile le suivi de leur flux. Cela peut poser de graves risques pour la sécurité, car ces devises peuvent être utilisées pour canaliser de l’argent noir ou financer le terrorisme, etc.

Plus tôt ce mois-ci, le Premier ministre Narendra Modi a appelé toutes les nations démocratiques à travailler ensemble pour garantir que la crypto-monnaie ne se retrouve pas entre de mauvaises mains.