“Pas de plan” pour Verstappen de changer de moteur et de prendre une pénalité à Monza · .

Max Verstappen a déclaré que Red Bull n’avait pas l’intention de changer son groupe motopropulseur lors du Grand Prix d’Italie de ce week-end et de prendre une pénalité.

Le deuxième groupe motopropulseur du pilote Red Bull a été mis hors service prématurément en raison de dommages résultant de son accident à grande vitesse lors du Grand Prix de Grande-Bretagne. Il aura donc probablement besoin d’un quatrième groupe motopropulseur avant la fin de la saison, ce qui entraînera une pénalité, même si Honda espère que certaines parties du moteur endommagé pourront encore être récupérées.

Verstappen a déclaré que si l’équipe changeait son moteur, il était peu probable que ce soit à la course de ce week-end.

“Nous n’avons pas encore vraiment décidé”, a-t-il déclaré. “On verra. Ce n’est certainement pas le plan d’avoir à le prendre ici.

Le format de qualification de sprint utilisé ce week-end ne change pas la façon dont les pénalités de changement de moteur sont appliquées. Si Verstappen en prenait un ce week-end, cela affecterait sa position de départ pour le grand prix de dimanche, et non la course de qualification pour le sprint de samedi, où jusqu’à trois points sont disponibles.

Bien que Red Bull ait été plus compétitif cette année que les saisons précédentes, Verstappen a déclaré qu’il n’était pas sûr « que cela suffise pour se battre » avec Mercedes ce week-end.

«Mais néanmoins, ce week-end, avec les qualifications de sprint, ça va être très différent. J’espère juste que nous avons fait nos devoirs avant d’arriver ici et que nous pourrons être très compétitifs.

« C’est un peu difficile de dire où nous en serons. Je ne m’attends vraiment pas à ce que ce soit comme Zandvoort.

Composants de l’unité de puissance utilisés jusqu’à présent

No.CarEngineDriverICETCMGU-HMGU-KESCEEX31AlpineRenaultEsteban Ocon333322814AlpineRenaultFernando Alonso333322711Red BullHondaSergio Perez444444610AlphaTauriHondaPierre Gasly333322655FerrariFerrariCarlos Sainz Jnr333222622AlphaTauriHondaYuki Tsunoda333333533Red BullHondaMax Verstappen333322516FerrariFerrariCharles Leclerc33322257Alfa RomeoFerrariKimi Raikkonen333222599Alfa RomeoFerrariAntonio Giovinazzi333222547HaasFerrariMick Schumacher33322259HaasFerrariNikita Mazepin33321255Aston MartinMercedesSebastian Vettel33332244McLarenMercedesLando Norris333322477MercedesMercedesValtteri Bottas333322344MercedesMercedesLewis Hamilton333322363WilliamsMercedesGeorge Russell33322233McLarenMercedesDaniel Ricciardo333222331WilliamsMercedesNicholas Latifi333222318Aston MartinMercedesLance Stroll3332223

