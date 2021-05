«Pas de plans» pour acheter plus de Bitcoin pour le moment après avoir perdu M en raison d’une baisse de prix

Réserve d’or de valeur

Square CFO: «Pas de plans» pour acheter plus de Bitcoin pour le moment après avoir perdu 20 millions de dollars en raison de la baisse des prix

Jack Dorsey’s Square se concentrera sur «d’autres opportunités» d’apprendre avec le bitcoin et fera partie de la crypto nécessitant «l’innovation en termes d’énergies renouvelables et d’énergie propre».

La société de paiement de Jack Dorsey, Square, n’a pas l’intention d’acheter plus de Bitcoin pour sa trésorerie d’entreprise, a déclaré la directrice financière Amrita Ahuja.

«Nous n’avons pas l’intention pour le moment de faire d’autres achats», a déclaré Ahuja à Financial News dans une interview. Cependant, il existe encore «de nombreuses autres opportunités pour (Square) d’apprendre avec le bitcoin», a-t-elle ajouté.

La société a investi 220 millions de dollars dans Bitcoin, sur lesquels elle a perdu 20 millions de dollars au cours du dernier trimestre en raison du prix du Bitcoin compris entre 45k $ et 65k $ au cours des derniers mois après avoir bondi de 1610% en l’espace de treize mois.

En tant que trésorerie d’entreprise, il faut acheter du bitcoin sur le marché au comptant et le couvrir avec des contrats à terme qui ont jusqu’à récemment verrouillé 30% -40% annualisés, a noté le trader et économiste Alex Kruger. En détenant les actifs cryptographiques, les entreprises transforment un «gagnant en perdant», a-t-il déclaré.

“S’ils veulent se réfugier aveuglément, les entreprises devraient opter pour des cryptos qui produisent du rendement”, a déclaré Kruger, ajoutant que pourquoi ces entreprises “vont adorer Ethereum.”

Innovation dans les énergies renouvelables et l’énergie propre

L’application Cash de Square a connu un premier trimestre 2021 record, générant 3,51 dollars de revenus Bitcoin, en hausse de 11 fois par rapport à un an plus tôt à 306 millions de dollars. Son bénéfice brut des transactions Bitcoin était également un nouveau record de 75 millions de dollars, qui sont les frais que Square perçoit et représentent 2% des revenus de la crypto-monnaie.

Le PDG Dorsey est un partisan du Bitcoin dont l’objectif à long terme pour Bitcoin lui permet d’être une «monnaie native» d’Internet.

L’année dernière, Square a acheté 50 millions de dollars de BTC pour son portefeuille, puis en février de cette année, 170 millions de dollars supplémentaires ont été ajoutés. Cet investissement de 220 millions de dollars représente environ 5% de son encaisse. Mais c’est tout pour l’entreprise.

«Il n’y a aucun plan pour le moment pour réévaluer où nous en sommes du point de vue de la trésorerie», a déclaré Ahuja.

«Nous évaluons toujours, et comme toujours, je pense que nous serions dirigés par le client», a-t-elle déclaré. «Alors que nous voyons l’évolution du produit Bitcoin ou des produits cryptographiques en général, je pense que nous ferons d’autres évaluations à ce stade.»

Plus tôt cette semaine, le PDG de Tesla, Elon Musk, avait annoncé que la société n’accepterait plus BTC pour ses achats de voitures, invoquant des préoccupations environnementales, mais ne vendait pas non plus de BTC à sa trésorerie d’entreprise.

Square a quant à lui lancé une initiative de 10 millions de dollars pour promouvoir l’utilisation d’énergie propre pour la chaîne d’approvisionnement de Bitcoin. Il a également publié un rapport conjoint avec Ark Invest pour résoudre ce problème d’énergie propre. Ahuja a dit,

«Notre position a toujours été que c’est un domaine qui a besoin d’innovation en termes d’énergies renouvelables et d’énergie propre, et nous voulons en faire partie.» «Il y a une question plus large de la chaîne d’approvisionnement autour de la façon dont les énergies renouvelables et l’énergie propre deviennent une plus grande partie de la blockchain en général et une plus grande partie du réseau global d’exploitation minière et de transaction … C’est l’empreinte fixe globale du réseau que nous devons aborder.»

