Pas de plans pour Max Verstappen de prendre une pénalité de grille à Monza

Max Verstappen dit que lui et les siens n’ont pas l’intention de changer de moteur et de prendre une pénalité sur la grille au Grand Prix d’Italie.

Taureau rouge s’est dirigé vers la seconde moitié de la saison en sachant qu’ils devraient changer les moteurs des deux voitures et donc probablement encaisser des pénalités de grille à un moment donné, les deux pilotes ayant leurs groupes motopropulseurs endommagés lors de collisions avec Mercedes avant les vacances d’été.

Sergio Perez a obtenu son changement et sa pénalité lors du Grand Prix des Pays-Bas après s’être de toute façon qualifié en P16, mais Verstappen ne l’a pas encore fait.

L’équipe n’a pas encore décidé quand il le fera, et bien que Monza soit l’un des circuits les plus faciles pour se frayer un chemin dans l’ordre, n’a pas l’intention de faire le changement là-bas.

“Je veux dire que nous n’avons pas encore vraiment décidé où le prendre”, a déclaré le Néerlandais aux journalistes en Italie.

« Ce moteur est encore très récent, alors nous verrons. Ce n’est certainement pas le plan de le prendre ici.

Compte tenu de l’importance de la vitesse en ligne droite sur le circuit, Red Bull n’a pas remporté le Grand Prix d’Italie depuis 2013, Mercedes y étant extrêmement dominante.

2021 a cependant été la meilleure année de l’équipe depuis lors, avec une voiture généralement plus rapide que leurs rivaux allemands.

Malgré cela, Verstappen ne sait pas s’il sera en mesure de combattre Lewis Hamilton et co ou non.

« Bien sûr par rapport aux années précédentes, mais je ne suis pas sûr que ce sera suffisant pour les combattre [Mercedes]”, il ajouta.

“Mais néanmoins ce week-end encore, avec les qualifications au sprint, ce sera très différent. J’espère donc que nous avons fait nos devoirs avant de venir ici et que nous pourrons être très compétitifs.

« Mais c’est un peu difficile de dire où nous en serons. Je ne m’attends vraiment pas à ce que ce soit comme Zandvoort.

Il a récemment été confirmé que l’ancien coéquipier de Verstappen Alex Albon, reviendra sur la grille l’année prochaine, au volant de Williams.

Alors que le pilote thaïlandais n’a pas pu se rapprocher de son niveau pendant leur temps ensemble chez Red Bull, le Néerlandais le note toujours très bien et est heureux qu’il revienne dans le sport.

“Je suis très heureux qu’Alex revienne en Formule 1”, a-t-il déclaré.

“C’est un gars formidable, c’est un travailleur acharné et il mérite vraiment une place en Formule 1.

« Il a beaucoup de talent. Je suis également très sûr qu’il reviendra fort et qu’il affichera de bons résultats.