Pas de plastique dans les emballages Samsung d’ici 2025 – Peut-être la meilleure nouvelle de son événement déballé

Même si tout l’accent était mis sur les nouveaux appareils que Samsung a dévoilés lors de son événement Unpacked, vers la fin du salon, le major sud-coréen de l’électronique a glissé une petite annonce qui devrait réchauffer les coques du cœur des guerriers verts.

Quelques jours seulement après la publication du rapport inquiétant du Groupe d’experts sur le climat des Nations Unies, Samsung s’est engagé à éliminer complètement les plastiques à usage unique des emballages des produits d’ici 2025.

Samsung a déclaré qu’il réduirait, supprimerait et remplacerait les ressources et les matériaux inutiles traditionnellement utilisés dans l’emballage des appareils et intégrerait des solutions respectueuses de l’environnement.

À première vue, cela peut sembler un baratin typique au cœur saignant dans lequel les entreprises tombent de temps en temps. Mais Samsung fait partie des principales marques de smartphones au monde et effectue plusieurs millions d’expéditions chaque année. Une telle entreprise promettant de retirer les plastiques de ses emballages est en effet énorme et importante. Comme on dit, cela peut changer la donne pour l’industrie.

Matériau recyclé dans tous les appareils Samsung

Dévoilant sa nouvelle vision durable pour l’activité mobile, “Galaxy for the Planet”, Samsung a également déclaré qu’il utiliserait des matériaux recyclés dans tous ses nouveaux produits mobiles d’ici 2025.

Ses objectifs initiaux sont de réduire son empreinte environnementale et de réduire l’épuisement des ressources de la production à l’élimination de ses produits Galaxy.

En termes de technologie dans les produits eux-mêmes, Samsung prévoit d’atteindre une consommation d’énergie en veille des chargeurs de smartphones nulle, visant une réduction à moins de 0,005 watts d’ici 2025. Il a jusqu’à présent réduit la consommation d’énergie en veille de tous ses chargeurs de smartphones à 0,02 W. .

Parmi ses autres promesses vertes, il y a celle de réduire les « déchets électroniques » en améliorant le cycle de vie du produit, les processus de conception via Galaxy Upcycling et les programmes de reprise.

En outre, la société Coran a déclaré qu’elle réduirait les déchets de ses chantiers mobiles dans le but de détourner tous les déchets des décharges d’ici 2025.

Samsung s’engage à créer des solutions qui permettent un avenir meilleur pour notre peuple et notre planète. Cependant, nous savons que nous ne pouvons pas le faire seuls et que la lutte collective pour la planète n’est pas une compétition », a déclaré Stephanie Choi, SVP & Head of Marketing of Mobile Communications Business chez Samsung Electronics.