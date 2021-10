Pas de pourparlers avec le Congrès, dit le Capt Amarinder Singh; accuse CM Charanjit Singh Channi d’avoir induit les agriculteurs en erreur

a également critiqué l’actuel CM Charanjit Singh Channi, l’accusant d’avoir induit les agriculteurs en erreur sur les questions de droit agricole du Centre.

L’ancien ministre en chef du Pendjab, le capitaine Amarinder Singh, a critiqué aujourd’hui les informations faisant état de pourparlers en coulisse avec le parti du Congrès et a remercié Sonia Gandhi pour le soutien qu’il a reçu d’elle. Il a dit que le temps du rapprochement était révolu et qu’il ne resterait pas avec le Congrès maintenant.

« Les rapports sur les pourparlers en arrière-plan avec le Congrès sont incorrects. Le temps du rapprochement est terminé. Je suis reconnaissant à Sonia Gandhi ji pour son soutien, mais je ne resterai pas au Congrès maintenant », a déclaré le capitaine Amarinder Singh via le compte Twitter de son conseiller en médias Raveen Thukral.

Singh a également déclaré qu’il lancera bientôt son parti et que des pourparlers sur le partage des sièges avec le BJP auront lieu une fois que les problèmes des agriculteurs seront résolus. « Je lancerai bientôt mon propre parti et j’organiserai des pourparlers pour le partage des sièges avec le BJP, les factions dissidentes d’Akali et d’autres pour les élections au Pendjab une fois que le problème des agriculteurs sera résolu. Je veux construire une force collective forte dans l’intérêt du Pendjab et de ses agriculteurs », a déclaré le capitaine Amarinder Singh.

L’ancien CM a également critiqué l’actuel CM Charanjit Singh Channi, l’accusant d’avoir induit les agriculteurs en erreur sur les questions de droit agricole du Centre. Le CM Charanjit Singh Channi a déclaré aujourd’hui qu’il s’était entretenu avec le leader de l’Union Kisan, Balbir Singh Rajewal, et avait discuté des trois lois agricoles imposées par le gouvernement indien.

Aujourd’hui, j’ai parlé avec le leader de l’Union Kisan, Balbir Singh Rajewal Ji, et j’ai discuté des trois lois agricoles imposées par le GoI.

https://t.co/HJRSU1Txjn – Charanjit S Channi (@CHARANJITCHANNI) 30 octobre 2021

À cela, le Capt Singh a dit qu’il avait déjà pris les mesures nécessaires lorsqu’il était le CM. « Mon gouvernement a fait tout cela, Charanjit Singh Channi. Nous avons parlé aux dirigeants des agriculteurs des lois agricoles et avons également adopté nos propres lois d’amendement à l’Assemblée. Mais le gouverneur est assis sur eux et il s’occupera de toutes les nouvelles lois. S’il vous plaît, ne trompez pas les agriculteurs avec de fausses promesses », a déclaré le Capt Singh.

Les syndicats d’agriculteurs continuent de protester contre les trois lois agricoles du Centre exigeant une abrogation complète de la législation et une garantie légale pour le MSP.

