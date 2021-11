Pas de précipitation sur les licences bancaires pour India Inc

De plus, ils ont peut-être été disposés à reprendre les banques publiques faibles que le gouvernement veut privatiser simplement pour obtenir une entrée dans le secteur.

Il est rassurant que la RBI n’autorise pas encore les grands conglomérats et les entreprises dans l’espace bancaire. L’Inde n’est tout simplement pas prête avec le cadre de surveillance et de réglementation nécessaire pour accueillir les groupes industriels dans ce secteur clé. Autant nous avons besoin d’une législation plus stricte, autant nous avons besoin que les hommes d’affaires respectent les règles ; cela demande un changement de mentalité. Au risque de peindre tous les promoteurs avec le même pinceau, on est obligé de dire qu’India Inc n’inspire pas confiance qu’elle respectera l’éthique nécessaire dans le secteur bancaire. En général, les entreprises indiennes ne s’inquiètent pas outre mesure de la bonne gouvernance d’entreprise et il est donc quelque peu déconcertant de penser qu’elles contrôleraient d’importantes sommes d’argent public. Alors que la plupart des banques du secteur privé ont, sans aucun doute, bien réussi, le paysage a été effacé par la fraude et l’échec de prêteurs comme Yes Bank et d’autres doivent toujours être une leçon pour nous. En effet, une bonne partie des pertes sur prêts de Rs 20-25 lakh crore, au cours de la dernière décennie, peut être attribuée à un défaut de paiement volontaire. Ce n’est pas comme si tout cela n’était que le fait de grandes sociétés, mais, comme nous l’avons vu dans les tribunaux de l’insolvabilité, il y avait certains grands groupes qui n’étaient pas à la hauteur des normes attendues d’eux. Il serait risqué, en l’absence d’un cadre réglementaire solide, de confier l’argent public à de grandes entreprises.

Il y a ceux qui soutiennent que les grandes maisons industrielles auraient apporté des capitaux dans le secteur qui auraient pu aider à financer des projets. De plus, ils ont peut-être été disposés à reprendre les banques publiques faibles que le gouvernement veut privatiser simplement pour obtenir une entrée dans le secteur. Au juste prix – et si le gouvernement n’est pas trop rigide sur les autres conditions – les banques devraient trouver des acheteurs. En effet, il est tout aussi bien que la banque centrale ne soit pas prête à mettre à niveau les NBFC, détenues par des sociétés, en banques. Cela peut sembler injuste car bon nombre des NBFC bien gérées sont la progéniture de maisons de commerce. Cependant, à ce stade, il est prudent de laisser les NBFC rester ainsi ; ils pourraient être considérés comme des candidats à la banque lorsque l’environnement s’améliorera. Un niveau d’actionnariat plus élevé permettrait au promoteur d’injecter plus de capital si nécessaire.

La RBI a bien fait de permettre aux promoteurs de conserver une participation de 26% dans leurs banques, relevant le plafond des 15% actuels, ce qui semblait quelque peu restrictif. Permettre au promoteur d’avoir une part de contrôle ne semble pas déraisonnable ; le plafond des droits de vote est également de 26 %. La logique défendue par le Comité PJ Nayak, tout en appelant à une participation du promoteur de 25 %, semble solide ; le panel avait fait valoir qu’un faible actionnariat du promoteur pourrait affaiblir l’alignement entre la direction et les actionnaires, débilitant le prêteur. Pendant les cinq premières années, cependant, les promoteurs doivent détenir 40 % du capital social et ils doivent établir un calendrier précisant comment ils dilueront leur participation à 26 %. Les promoteurs doivent être tenus à ce plan.

Simplifier la propriété des actionnaires non promoteurs est également une mesure bienvenue. Tout en maintenant le plafond pour les non-promoteurs (personnes physiques et institutions/entités non financières) à 10 %, les nouvelles règles prévoient un plafond de 15 % pour les institutions financières, les UAP et le gouvernement. Ce chiffre est inférieur au plafond de 40 % actuellement en place pour une catégorie d’IF, d’institutions supranationales, de PSU et de gouvernement. La banque centrale estime que la logique de restriction de l’actionnariat du promoteur devrait également s’appliquer aux actionnaires non promoteurs ; cela semble juste. L’augmentation du capital minimum requis pour les nouvelles licences bancaires, à 1 000 crores de Rs pour une banque universelle à partir de 500 crore de Rs actuellement et à 300 crore de Rs pour un SFB du niveau actuel de 200 crore de Rs, est une bonne décision ; nous avons besoin que nos prêteurs soient bien capitalisés.

