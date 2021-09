Pas de preneurs pour le business de l’énergie de Videocon ; 30 septembre nouvelle date limite de résolution

Dans son ordonnance, le tribunal a également demandé au promoteur Venugopal Dhoot de divulguer les propriétés et les comptes bancaires du groupe en Inde et à l’étranger.

Un consortium de prêteurs n’a encore reçu aucune offre pour la vente des activités énergétiques du groupe Videocon, lourdement endetté, même si quelques entreprises avaient manifesté leur intérêt plus tôt. Suite à cela, le Comité des créanciers (CoC), dirigé par SBI, a décidé de prolonger le délai du processus de résolution de Videocon Oil Ventures (VOVL) jusqu’au 30 septembre, ont indiqué des sources proches du développement.

Tout retard dans la vente des actifs de VOVL, qui est engagé dans l’extraction de pétrole et de gaz par l’intermédiaire de filiales mondiales, retarderait l’ensemble du processus de résolution de la société mère, Videocon.

Plus tôt en 2018, SBI Capital Markets, au nom de SBI, avait lancé un appel à manifestation d’intérêt (EoI) pour la vente des actifs pétroliers et gaziers détenus par VOVL. Quatre sociétés, dont Vedanta et Petrobras, avaient soumis des déclarations d’intérêt. Mais, aucun d’entre eux n’a soumis d’offre finale, a déclaré une source. Le CoC comprend un total de 21 prêteurs, dont 13 banques telles que SBI, ICICI Bank, Bank of Baroda, Vijaya Bank, Punjab National Bank et Bank of Maharashtra.

Videocon, dans sa précédente communication devant le National Company Law Tribunal (NCLT), avait déclaré que tous les actifs du groupe devraient être regroupés pour le processus de vente. Cependant, la CoC avait décidé de vendre certains actifs séparément. Des courriers adressés aux anciens promoteurs de Videocon Group sont restés sans réponse au moment de mettre sous presse lundi.

Le groupe Videocon est actuellement soumis au processus de résolution de l’insolvabilité d’entreprise (CIRP), avec Twin Star Technologies (une société dans laquelle le promoteur du groupe Vedanta détient une participation) acceptant d’acheter ses actifs. Cependant, en juillet, le Tribunal national d’appel du droit des sociétés (NCLAT) a suspendu l’accord sur la base d’un appel déposé par la Bank of Maharashtra.

La Bank of Maharashtra, qui a une exposition de 1 216,88 crores de roupies au groupe Videocon, avait allégué une “violation de la réglementation”, y compris des paiements par le biais d’obligations non convertibles et d’actions à des créanciers financiers dissidents, pour avoir demandé la suspension.

Plus tard, la Cour suprême a refusé d’annuler la suspension de la NCLAT et a ordonné au tribunal d’appel de rendre sa décision finale le 7 septembre.

La semaine dernière, le banc de Mumbai du NCLT a ordonné le gel des comptes bancaires du groupe Videocon et la saisie de ses propriétés, à la suite d’une pétition du ministère des Affaires commerciales. Dans son ordonnance, le tribunal a également demandé au promoteur Venugopal Dhoot de divulguer les propriétés et les comptes bancaires du groupe en Inde et à l’étranger.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.