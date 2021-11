Pas de progrès pour Garuba

La situation compliquée des Espagnols cette saison, à la seule exception de Rubio dans les Cavaliers attendant de voir comment Ibaka progressera dans les Clippers après sa dernière blessure, a un nom qui, en raison de circonstances différentes, inquiète plus que d’autres. Juancho et Willy ont de l’expérience en NBA et le second a récemment signé un contrat de trois ans, Aldama doit prendre forme pour cette Ligue et ses moments difficiles pour avoir des minutes pouvaient être facilement prévisibles… Usman Garuba, cependant, oui il passe par une boisson dure pour passer. L’international espagnol, débutant aux derniers Jeux olympiques et star incontestée pour les prochaines années, n’a pas le retour escompté si l’on s’en tient à la cache avec laquelle il est arrivé à la compétition américaine. Il n’y a pas de place pour le jeune homme élevé à Azuqueca de Henares, du moins pour le moment.

Garuba a la mouche derrière l’oreille depuis un certain temps, même s’il a affronté l’aventure avec beaucoup d’enthousiasme. En una entrevista con Sergio Vegas admitió que « esperaba estar mucho más arriba » en el Draft 2021, donde fue elegido en la 23ª posición, por lo que ve que la correlación de su palmarés con lo que piensan de él en la NBA no va nada en parallèle.

Que les Rockets soient une équipe en cours mais encore en construction a donné la cour pour que, valant la redondance, il ait vu la cour. Les minutes semblaient garanties pour un joueur comme lui dans une équipe comme celle-là, mais ce n’est pas le cas. Wood est un joueur avec le désir de se justifier, essayant de montrer qu’il est au niveau All-Star, et Theis est tout aussi décisif pour Silas qu’il l’était à Boston, il n’a donc pas sa place en tant que titulaire là-bas. Mais c’est que l’autre rookie aux airs européens, Alperen Sengun, a également mangé le terrain malgré un impact bien moindre, ayant de bons numéros à Besiktas mais sans projection internationale, dans le passé des deux sur le Vieux Continent.Usman Garuba est totalement hors des plans de son entraîneur à Houston, sans imposer ses qualités de protection de jante pour soutenir une équipe qui frôle les 10 pires en défense.

Silas recherche une rotation de dix à onze joueurs, en mettant et en retirant certains comme Augustin ou Christopher, mais soulignant que sa priorité est l’équilibre entre les joueurs et ne pas donner d’opportunités sans rime ni raison. Là Garuba n’est même pas mentionné. Silas assure qu’il est attentif aux quelques séances d’entraînement qu’ils ont tous ensemble pour évaluer le talent qu’il ne connaît toujours pas, mais l’Espagnol n’entre pas dans l’idée.

L’ex du Real Madrid n’a disputé que cinq matchs sur les douze joués pour les Rockets jusqu’à présent et sa participation a été un témoignage. Toutes les présences, dans les matchs perdus par dix points ou plus. Sa journée la plus chargée, dix minutes, a été une défaite de 31 points contre le Jazz. La moyenne est de 6,1 minutes à 1,4 point pour chaque rendez-vous.

L’option de la G-League, au moins dans les temps pour ne pas perdre le rythme, est de plus en plus claire. En été, un tel extrême était déjà envisagé à Houston, une franchise qui se caractérise par l’utilisation de sa filiale pour faire grandir ses jeunes joueurs.

Il n’y a pas de progrès dans La position de Garuba dans cette équipe au fil des semaines et le mouvement n’est pas exclu.