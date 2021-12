Pas de projet de mise en place du Conseil fiscal, la configuration actuelle suffit : FinMin

Le ministère des Finances a rejeté une suggestion clé du comité de responsabilité budgétaire et de gestion budgétaire (FRBM) dirigé par NK Singh visant à créer un conseil budgétaire indépendant composé d’experts pour évaluer et conseiller sur les dépenses et les politiques budgétaires du gouvernement.

Il a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de former un tel groupe, dans une réponse écrite au Parlement.

« Des institutions telles que le contrôleur et auditeur général de l’Inde, la Commission nationale des statistiques, la Commission des finances, etc. remplissent tout ou partie des rôles proposés par le comité d’examen FRBM au Conseil fiscal », a déclaré le ministre d’État aux Finances, Pankaj Chaudhary, à Lok. Sabha a donné lundi les raisons pour lesquelles il n’a pas accepté la recommandation du panel FRBM.

Le panel FRBM, qui a remis son rapport en janvier 2017, avait suggéré que le Conseil soit un organe autonome qui ferait rapport au Parlement. La Quinzième Commission des Finances (également dirigée par Singh), la Quatorzième Commission des Finances et la Treizième Commission des Finances avaient également recommandé la création d’un tel organe.

« En Inde, malgré les recommandations des commissions des finances successives et d’autres organismes pour aller dans cette direction, les progrès ont tardé. En conséquence, des lacunes institutionnelles ont persisté dans la production, la compilation, la coordination et la publication des données budgétaires, ainsi que dans l’examen indépendant des projections budgétaires et du cadre budgétaire à moyen terme à tous les niveaux de gouvernement », a déclaré la Quinzième Commission des finances dans son rapport. en octobre 2020.

Le panel FRBM avait suggéré que le Centre devrait viser un déficit budgétaire de 3 % du PIB pendant trois années consécutives à partir de l’exercice 18 et le réduire progressivement à 2,5 % d’ici l’exercice 23 et les États partenaires dans le respect de la discipline budgétaire.

Le déficit budgétaire du Centre qui s’est creusé pour atteindre un niveau très élevé de 9,2 % du PIB au cours de l’exercice 21 en raison des dépenses supplémentaires et de la crise des recettes liées à Covid. Le déficit budgétaire du Centre pour l’exercice 22 est budgétisé à 6,8 % du PIB, un niveau bien supérieur au seuil FRBM.

Le plan annoncé est de réduire le déficit à moins de 4,5 % du PIB d’ici l’exercice 26. La pièce budgétaire précise comment et quand le niveau de déficit budgétaire de 3 % imposé par le FRBM sera atteint.

Le panel FRBM avait suggéré un plafond pour la dette des administrations publiques (à la fois du centre et des États) de 60 % du PIB d’ici l’exercice 23. Et dans cette limite globale, un plafond de 40 % devrait être retenu pour le Centre, et 20 % pour les Etats. Alors que le ratio dette/PIB du centre est passé à 58,8 % au cours de l’exercice 21 (contre 49,4 % au cours de l’exercice 17), celui des États s’est établi à 30,8 %.

Le rapport FRBM a maintenu la dette, ainsi que le déficit budgétaire, au centre des principes de gestion budgétaire, s’éloignant légèrement de la pratique actuelle consistant à cibler uniquement le déficit budgétaire.