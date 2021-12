Pas de rassemblements du Nouvel An dans les espaces ouverts/fermés à Mumbai : Police

Le commissaire adjoint de la police (opérations) S Chaitanya a rendu mercredi une ordonnance à cet effet en vertu de l’article 144 du Code de procédure pénale (CrPC).

À la suite de l’émergence de la nouvelle variante Omicron de COVID-19, la police de Mumbai a interdit les célébrations et les rassemblements du Nouvel An dans tout espace fermé ou ouvert, y compris les hôtels et les restaurants, a déclaré jeudi un responsable. Le commissaire adjoint de la police (opérations) S Chaitanya a rendu mercredi une ordonnance à cet effet en vertu de l’article 144 du Code de procédure pénale (CrPC).

L’ordonnance sera en vigueur du jeudi au 7 janvier 2022, a indiqué le responsable. L’ordre de police interdit toutes les célébrations, programmes, fonctions et rassemblements du Nouvel An dans tout espace fermé ou ouvert, y compris les hôtels, restaurants, salles de banquet, bars, pubs, orchestres, centres de villégiature, clubs et toits. Les trains, les bus et les voitures privées peuvent circuler conformément aux directives et normes en vigueur, selon l’ordre. Mumbai continue d’être menacée par l’augmentation des cas de COVID-19 et l’émergence de la nouvelle variante Omicron, a-t-il noté.

Les ordonnances d’interdiction ont été émises pour prévenir tout danger pour la vie humaine, pour la santé et la sécurité des personnes, et pour limiter la transmission du virus, selon l’ordonnance.

Toute personne contrevenant à l’ordre sera passible d’une peine en vertu de l’article 188 (désobéissance à l’ordre dûment promulgué par un fonctionnaire) du Code pénal indien ainsi que des dispositions de la loi sur les pandémies et de la loi sur la gestion des catastrophes, selon l’ordre.

Mercredi, Mumbai a signalé 2 510 cas de COVID-19, l’addition quotidienne la plus élevée depuis le 8 mai, et un décès, portant son nombre à 7 75 808 et le bilan à 16 375, a déclaré un responsable municipal.

Le pic de la capitale financière du pays s’est prononcé depuis le 20 décembre, lorsque seulement 283 cas ont été signalés. Le Maharashtra a signalé mercredi 85 nouveaux cas d’Omicron, le décompte le plus élevé enregistré jusqu’à présent par tous les États du pays, portant le nombre total à 252, selon le département de la santé de l’État.

Le ministre d’État Aaditya Thackeray avait exhorté les gens à ne pas paniquer, mais à faire preuve d’une extrême prudence à la suite de la forte augmentation des cas de coronavirus à Mumbai et a insisté sur la vaccination et l’utilisation généralisée des masques faciaux.

Le ministre de la Santé du Maharashtra, Rajesh Tope, a exprimé mercredi son inquiétude face à l’augmentation du nombre de cas nouveaux et actifs de COVID-19 dans l’État, la qualifiant de situation « alarmante », et a déclaré que des mesures plus strictes seront imposées pour endiguer la propagation de l’infection. . Il a exhorté les gens et les autorités à faire preuve de prudence à un moment où la nouvelle variante du coronavirus Omicron a alimenté les inquiétudes concernant une nouvelle poussée de cas. Le ministre a souligné le strict respect des protocoles COVID-19 et l’intensification de la vaccination contre l’infection.

