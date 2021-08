Pas de réaction de Williams jusqu’à ce que Mercedes décide de George Russell

in

Le directeur de l’équipe Williams, Jost Capito, a déclaré qu’il ne pourrait décider de leur alignement de pilotes 2022 qu’une fois que l’avenir de George Russell aura été confirmé.

Le choix de Mercedes entre Russell et Valtteri Bottas pour la saison prochaine est l’une des nouvelles les plus attendues dans le paddock de Formule 1 depuis un certain temps, mais rien n’a encore été annoncé.

Capito a confirmé que si Mercedes optait pour le Finlandais expérimenté pour continuer avec l’équipe, Russell prolongerait son séjour de trois ans avec Williams jusqu’en 2022.

Alors que Nicholas Latifi devrait rester dans l’équipe la saison prochaine, la situation concernant le deuxième siège chez Williams est actuellement en suspens – mais Russell serait le premier choix pour continuer dans un siège Williams si un passage à Mercedes ne se matérialise pas. .

« Pour nous, cela ne vaut même pas la peine d’y penser car c’est une décision Mercedes. S’ils le prennent, ils le prennent. Sinon, il restera », a déclaré Capito à GPFans Global.

« Pour le moment, il aimerait rester s’il ne reçoit pas l’appel de Mercedes parce qu’il aime l’équipe. Il voit comment ça avance. S’il ne va pas chez Mercedes, nous serons plus qu’heureux de le garder, bien sûr.

« Mais il n’y a rien que nous puissions faire maintenant. Nous nous concentrons uniquement sur la saison, course par course et à partir de là.

« C’est extrêmement impressionnant de voir comment George gère la situation. Il ne se laisse pas emporter par « dois-je attendre ? Quand est l’appel ? Dois-je l’obtenir? Je ne comprends pas ? Il est tellement cool là-dessus et concentré sur ce qu’il doit faire pour Williams. C’est vraiment très impressionnant. »

Une multitude de pilotes ont été liés à la vacance potentielle qui pourrait être laissée par Russell s’il partait pour Mercedes. Mais alors que Capito dit qu’il a eu beaucoup de contrats avec des parties intéressées, absolument rien ne peut être décidé jusqu’à ce que Mercedes appelle son pilote Williams actuel.

“Pas moi qui parle aux autres”, a déclaré Capito lorsqu’on lui a demandé si quelqu’un avait été en contact à propos d’un lecteur Williams. « Beaucoup de pilotes m’ont contacté et je leur explique la situation.

« Pour le moment, il n’y a plus rien à discuter car je ne peux signer aucun pilote.

« Nous ne pouvons prendre aucune décision tant qu’il y a une chance de garder George. C’est très simple. La situation de George doit être résolue et nous pourrons alors réagir.