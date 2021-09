Pas de réapprovisionnement Best Buy PS5 en plus de trois semaines – et les gens sont furieux

Il n’y a pas eu de réapprovisionnement de Best Buy PS5 depuis plus de trois semaines, selon notre La PS5 réapprovisionne le tracker Twitter Matt Swider, qui vous enverra une alerte lorsqu’il y aura un autre réapprovisionnement – si vous le suivez et activez les notifications. Pour être précis, nos rapports montrent que cela fait 23 jours que Best Buy a mis en vente le disque PS5 à 499 $ et l’édition numérique PS5 à 399 $. Depuis lors, nous avons vu des détaillants américains comme GameStop, Amazon, Target et Walmart réapprovisionner la PS5 – souvent plusieurs fois. Alors que beaucoup prédisent que la PS5 pourrait être disponible dans le cadre des ventes de la fête du Travail, notre suivi montre que les réassorts le week-end sont extrêmement rares. Au lieu de cela, nos sources exclusives nous ont informés du fait que GameStop prépare les consoles pour la semaine prochaine.

Voici comment obtenir les alertes de réapprovisionnement de la PS5 aujourd’hui :

Instructions: Cliquez sur cette capture d'écran d'une alerte de réapprovisionnement PS5 du tracker Twitter Matt Swider et activez les notifications (cette petite icône de cloche dans le profil) pour des alertes instantanées.

Actualités de réapprovisionnement de Best Buy PS5: 4 septembre

La dernière date de réapprovisionnement de Best Buy PS5 était le 12 août 2021, et il était 14 h 35 HAE, selon le tracker de réapprovisionnement PS5 Matt Swider. Avant cette date, Best Buy disposait d’un stock PS5 presque chaque semaine, ils essaient donc certainement d’amasser des consoles PS5 avant d’avoir un autre réapprovisionnement.

De nombreux autres sites prédisaient audacieusement des ventes le vendredi 3 septembre, mais c’était juste des suppositions de leur part, ou de parler aux représentants du service client, qui ont souvent de vieilles informations ou s’amusent à inventer des choses. Ces sources ne sont pas fiables.

Au lieu de cela, nous nous sommes tournés vers le suivi de la page du produit Best Buy 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, puis sur Twitter lorsque la PS5 est en stock. Cela vous donne une chance de l’acheter avant que les robots ne récupèrent la console afin que les revendeurs puissent la vendre deux fois plus cher.

Les gens sont frustrés par le déploiement de la PS5 de Best Buy

Le retard de plusieurs semaines a naturellement laissé les gens confus avec Best Buy, nous tweetant souvent frustrés par le retard du détaillant, demandant “Qu’est-ce qui prend si longtemps?” Contrairement à Walmart, Best Buy vend des consoles PS5 en ligne lorsqu’il les a sous la main dans des entrepôts régionaux. Il livre ensuite la PS5 à des magasins individuels et oblige les acheteurs à la récupérer en personne. Cela prend trois à cinq jours.

Le but de notre tracker de réapprovisionnement PS5 est de garder une trace des dates, de savoir quand le prochain stock est probable et d’émettre des notifications lorsque la console est en stock. Cela vous évite d’avoir à consulter constamment les sites Web de Best Buy et d’autres détaillants aux États-Unis.

Cependant, les gens obtiennent des informations erronées et essaient ensuite de faire un nouveau Best Buy chaque minute lorsqu’il n’y a pas de réapprovisionnement réel. C’est une perte de temps et embourbe les sites Web de vente au détail sans aucune raison. Certains sites, comme GameStop, finissent par bannir les gens (ou leur adresse IP) après tant de rafraîchissements, pensant qu’ils sont un bot.

Alors, quand Best Buy réapprovisionnera-t-il la PS5?

Nous nous attendons à ce que le réapprovisionnement de la PS5 ait lieu la semaine prochaine, car Best Buy a généralement effectué des semaines de réapprovisionnement consécutives, puis prend quatre ou cinq semaines de congé. La semaine prochaine, après le week-end de la fête du Travail, nous serons à quatre semaines depuis que le dernier stock PS5 était disponible sur le site Web de Best Buy.

Remarque spéciale : à aucun moment en 2021, la PS5 n’a été disponible dans les magasins. Vous ne pouvez pas l’acheter en magasin chez Best Buy, mais les gens ne cessent de nous demander si c’est possible. En fait, aucun grand détaillant aux États-Unis n’a eu la PlayStation 5 en stock dans les magasins tout au long de 2021.

Conseils d’experts sur le réapprovisionnement de Best Buy PS5

Donc, une fois que nous envoyons l’alerte de réapprovisionnement Best Buy PS5, que faites-vous? Obtenir notre alerte Twitter n’est que la moitié de la bataille, et Best Buy n’explique pas correctement comment mettre la console dans votre panier. Nous allons détailler les étapes ici.

Tout d’abord, vous devez cliquer sur le lien pour accéder à la page du produit et choisir entre PS5 Disc ou PS5 Digital. La PS5 Digital coûte 399 $, mais nous préférons le disque PS5 à 499 $ pour deux raisons. Premièrement, les jeux sur disque deviennent toujours moins chers plus rapidement, vous aurez donc accès à des jeux PS4 plus anciens et à des jeux PS5 bon marché à prix réduit quelques semaines après leur lancement. Vous économiserez plus de 100 $ à long terme. Deuxièmement, l’inventaire des disques PS5 est toujours plus abondant chez tous les détaillants américains que nous suivons.

Deuxièmement, cliquez sur le bouton jaune d’ajout au panier pour acheter la PS5. Il deviendra gris et vous donnera un message vous demandant d’attendre une étape de plus. Best Buy ne vous le dit pas, mais cette étape supplémentaire consiste simplement à attendre et à ne pas actualiser la page (contrairement à presque tous les autres détaillants américains). Attendez et le bouton gris redeviendra jaune. Dès que cela se produit, cliquez à nouveau sur ce bouton et il sera ajouté à votre panier.

Beaucoup de gens restent bloqués sur le bouton gris, et c’est parce que Best Buy est un compte à rebours aléatoire caché, vous donnant une file d’attente artificielle. Vous ne pouvez pas voir l’heure sauf si vous regardez le code de la page. Les bots sont capables d’ouvrir plusieurs pages dans Incognito (l’ouverture de plusieurs onglets ne vous aidera pas), de déterminer le temps le plus court et d’acheter à partir de là.

Vous pouvez essayer plusieurs appareils et navigateurs, mais encore une fois, ouvrir un autre onglet sur le même navigateur ne vous aidera pas à acheter une PS5 avec Best Buy.