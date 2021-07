Pas de recalcul des cotisations AGR, selon la Cour suprême dans le revers des opérateurs de télécommunications

in

S’en tenant à son ordonnance d’origine et à sa position maintes fois répétée, la Cour suprême a rejeté vendredi les plaidoyers individuels des opérateurs de télécommunications – Bharti Airtel, Vodafone Idea et Tata Teleservices – demandant la rectification d’erreurs arithmétiques dans le calcul de leurs cotisations de revenu brut ajusté par le département des télécommunications (DoT).

La décision est un revers pour les opérateurs, en particulier pour Vodafone Idea, qui est financièrement tendu, qui doit payer le montant le plus élevé en tant que cotisation selon le calcul du DoT.

Les trois opérateurs dans leurs moyens individuels avaient pris soin de faire comprendre au tribunal qu’ils ne recherchaient pas une quelconque réévaluation de la cotisation mais simplement la correction d’erreurs de calcul, c’est-à-dire des doubles comptages, des omissions d’écritures, certains paiements n’étant pas reflétés, etc.

Bien que l’ordonnance de vendredi clarifie une fois de plus qu’il ne peut y avoir de réévaluation ou de rectification des erreurs, ce qui n’est toujours pas clair, c’est si les entreprises doivent payer un acompte de 10% de leur solde ou de leur cotisation totale. L’interprétation des opérateurs et du DoT diffère en la matière.

L’année dernière, en septembre, la Cour suprême avait ordonné aux entreprises de payer leurs cotisations sur une période de 10 ans, après avoir payé 10% des cotisations à l’avance avant le 31 mars 2021. Par la suite, le cycle de paiement différé s’étendrait jusqu’en 2031 avec le montant de 10 % à payer au plus tard le 31 mars de chaque année.

Cependant, aucune des trois sociétés n’a payé les 10 % du montant dû le 31 mars 2021. Le raisonnement des sociétés était que tout ce qu’elles ont payé jusqu’à présent est supérieur à 10 %, elles n’étaient donc pas tenues de payer quoi que ce soit de supplémentaire par le date limite du 31 mars. Par exemple, le total des cotisations de Bharti selon le DoT est de Rs 43 980 crore et avant la commande finale du SC, il avait payé Rs 18 004 crore. De même, le total des cotisations de Vodafone s’élevait à Rs 58 254 crore et il avait payé Rs 7 854 crore. Dans le cas de Tata Teleservices, le montant total est de Rs 16 798 crore et il a payé Rs 4 197 crore.

Cependant, l’interprétation de l’ordre par le DoT est différente. Il a jugé que le tribunal suprême ne signifiait pas 10 % du total des cotisations mais 10 % du solde des cotisations, de sorte que les opérateurs étaient tenus de débourser des montants supplémentaires. Étant donné que les sociétés n’ont payé aucun montant supplémentaire, le DoT devait demander des instructions supplémentaires au tribunal suprême.

Concernant le rejet des moyens de rectification d’erreurs, les experts juridiques ont déclaré que le CS n’aurait pas pu réécrire le jugement qui a été clôturé l’année dernière. Une fois le jugement rendu, la nouvelle magistrature n’aurait pas pu le changer. Les opérateurs de télécommunications n’ont pas relevé les erreurs arithmétiques au début, ont déclaré des avocats surveillant de près le développement, ajoutant que les opérateurs avaient toujours la possibilité de demander un examen, mais que les chances de succès sont faibles.

Il y a une énorme différence entre les montants calculés par le DoT et l’auto-évaluation par les opérateurs. Par exemple, selon le DoT, les cotisations de Bharti Airtel s’élèvent à Rs 43 980 crore, contre sa propre évaluation de Rs 13 004 crore. Dans le cas de Vodafone Idea, le numéro du DoT est de Rs 58 254 crore, tandis que son montant auto-évalué est de Rs 21 533 crore. De même, pour Tata Teleservices, la demande du DoT est de Rs 16 798 crore contre le propre calcul de l’entreprise de Rs 2 197 crore.

