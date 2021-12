Coinbase

Pas de rendement DeFi élevé pour les clients américains, Coinbase permet aux utilisateurs mondiaux de gagner des intérêts sur DAI via Compound

AnTy10 décembre 2021

L’échange de crypto-monnaie Coinbase a lancé un produit à haut rendement DeFi pour ses utilisateurs mondiaux, sauf aux États-Unis.

« Nous rendons DeFi plus accessible, permettant aux clients éligibles dans plus de 70 pays d’accéder aux rendements attrayants des prêts DeFi sur leur DAI sans frais, sans blocage ni tracas de configuration », a déclaré Coinbase dans un communiqué préparé.

Cela signifie que les utilisateurs de Coinbase pourront désormais gagner des intérêts sur leurs avoirs cryptographiques grâce à la finance décentralisée (DeFi), à commencer par le stablecoin DAI, qui sera déposé auprès du protocole composé.

« Il s’agit d’une étape importante pour l’industrie, démontrant à quoi ressembleront les principales rampes d’accès à DeFi », a déclaré Robert Leshner, fondateur de Compound Finance.

L’intérêt sur les avoirs de DAI sera variable avec des taux plus élevés pour refléter un risque accru et un accès unique à la liquidité mondiale, a-t-il déclaré. L’APY pour la fourniture de DAI a fluctué entre 2,83 % et 5,39 % en octobre, a noté la bourse.

Le principal échange de crypto aux États-Unis, qui est devenu public en avril de cette année, a déclaré par cette décision qu’il souhaitait rendre DeFi plus accessible et convivial pour le client.

Alors que DeFi devient un cas d’utilisation populaire de la cryptographie en permettant aux gens d’accéder aux applications sans intermédiaire centralisé, Coinbase a déclaré que l’accès à ces protocoles est coûteux et complexe. En tant que tels, ils souhaitent que les utilisateurs éligibles accèdent aux « rendements attrayants » de DeFi directement dans leur compte Coinbase en quelques clics, mais sans les frais de réseau.

« DeFi a un potentiel énorme pour aider à accroître la liberté économique, et nous sommes ravis de pouvoir fournir un moyen fiable et accessible de participer », a ajouté l’échange.

Les clients américains, cependant, ne sont pas éligibles pour profiter de cette opportunité. Les États-Unis sont exemptés de ce service car en septembre, le PDG de Coinbase a déclaré que la SEC les avait menacés de les poursuivre s’ils lançaient leur produit à rendement appelé Lend, car l’agence prétend qu’il s’agit d’une sécurité.

« Il y a beaucoup de prêts en cours. Il y a beaucoup d’échanges en cours. Et sans protections, je crains que cela ne se termine mal », a déclaré le président de la SEC, Gary Gensler, à cette époque.

