La Cour suprême a exprimé son mécontentement quant à la façon dont le Centre a promulgué la loi de 2021 sur la réforme des tribunaux, la qualifiant de « réplique virtuelle des dispositions abrogées par la Cour ».

La Cour suprême a arrêté lundi le Centre en raison du retard mis à pourvoir les postes vacants dans les tribunaux et a également exprimé son mécontentement face à la manière dont le gouvernement a promulgué la loi de 2021 sur la réforme des tribunaux, la qualifiant de «réplique virtuelle des dispositions abrogées par le Rechercher”.

Inscrivant l’affaire pour une nouvelle audience jusqu’à lundi prochain, le juge en chef de l’Inde NV Ramana a déclaré: “Nous ne sommes pas intéressés ni n’invitons à une quelconque confrontation (avec le gouvernement).”

« Il n’y a aucun respect pour les jugements de cette cour. Vous testez notre patience ! Combien de personnes ont été nommées ? Vous avez dit que certaines personnes ont été nommées ? a déclaré un banc spécial comprenant le juge en chef de l’Inde NV Ramana, le juge DY Chandrachud et le juge L Nageswara Rao.

