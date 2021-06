Pas de résultats extraordinaires de la “fusée” McLaren à Bakou · .

Lando Norris doute que McLaren soit en lice pour un bon résultat ce week-end après que les rivaux aient parlé de leur avantage de vitesse en ligne droite.

Après avoir terminé troisième du Grand Prix de Monaco, les rivaux de Norris Max Verstappen et Carlos Sainz Jnr ont parlé des chances de McLaren à Bakou, un circuit dominé par de longues lignes droites. La paire a décrit le MCL35M propulsé par Mercedes comme une “fusée”.

Norris, qui a décroché deux podiums lors des cinq premières courses jusqu’à présent cette année, n’est pas convaincu que leur performance sera aussi solide.

« Je pense que nous pouvons être confiants et optimistes [that] nous pouvons bien aller », a-t-il déclaré. «Je ne pense pas que nous allons être quelque chose d’extraordinaire ou d’inattendu.

« Nous avons une bonne voiture et nous avons montré qu’au cours des cinq premières courses de la saison, nous avons une voiture décente sur la plupart des pistes. Mais je ne pense pas que nous puissions être confiants en disant que nous allons être plus rapides que Mercedes ou Red Bull.

“Nous ferons de notre mieux pour garder la tête baissée et essayer d’obtenir un autre résultat comme la dernière fois.”

Cependant, son coéquipier Daniel Ricciardo a déclaré que la performance en ligne droite de l’équipe lui donnait une confiance supplémentaire pour la course de ce week-end.

“Ce circuit est amusant”, a déclaré Ricciardo, qui a remporté l’édition 2017 de la course pour Red Bull.

« Monaco est Monaco mais je pense que Bakou est tout aussi délicat et c’est très différent. Nous appliquons moins d’appuis à cause de la ligne droite, donc d’une certaine manière, les virages sont peut-être encore plus difficiles ici. Mais vous avez un peu plus de temps et d’espace pour penser au prochain virage, rassembler vos pensées et faire une pause. C’est donc un tempo différent, mais toujours la même intensité.

Ricciardo est impatient de revenir à l’action après un Grand Prix de Monaco décevant au cours duquel il n’a pas réussi à marquer de points pour la première fois cette année.

« Je pense que tout ira bien, dit-il. « Évidemment, j’ai hâte de sortir.

“Quand un week-end ne se passe pas bien, vous avez hâte de remonter dans la voiture pour essayer de faire mieux, donc j’ai hâte de reprendre la course.”

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Grand Prix d’Azerbaïdjan 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix d’Azerbaïdjan 2021

Partagez cet article de . avec votre réseau :