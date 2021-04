Pas de retard de train! Le SWR des chemins de fer indiens revendique une ponctualité à 100% dans la circulation des trains au début de 2021-2022

South Western Railways a atteint la ponctualité la plus élevée jamais atteinte, soit 100%.

Ponctualité des trains: les chemins de fer indiens enregistrent une ponctualité record au début de l’exercice 2021-22! Le 3 avril 2021 et le 4 avril 2021, la zone du chemin de fer sud-ouest a atteint la plus haute ponctualité jamais atteinte, soit 100%. Tous les trains qui étaient opérationnels dans les chemins de fer du sud-ouest les deux jours ont fonctionné à l’heure ponctuelle et aucun des trains n’a perdu de ponctualité, selon un communiqué publié par le chemin de fer zonal. South Western Railways a déjà dépassé l’objectif de ponctualité du ministère des chemins de fer, fixé à 88% au cours de l’exercice 2020-2021. Il y a environ un an, South Western Railways a également obtenu la distinction de la quatrième position au retour de la 16e position parmi toutes les positions de ponctualité des chemins de fer zonaux de l’Inde sur 17 zones.

Selon le chemin de fer zonal, cet accomplissement de ponctualité est significatif compte tenu du fait que South Western Railways exploite un total de 188 trains, dont 70 trains spéciaux vacances, 65 trains courrier / express et 53 trains spéciaux passagers. Il a en outre déclaré que cette réalisation remarquable a été possible grâce aux efforts persistants des départements d’exploitation, d’ingénierie ainsi que des services de signalisation et de télécommunications de la voie ferrée de zone. Le directeur général de South Western Railways, Gajanan Mallya, a félicité l’équipe de responsables et du personnel ferroviaire responsable de cet exploit et les a également exhortés à maintenir la ponctualité des trains en première position dans le but d’améliorer le confort et la commodité des passagers des chemins de fer.

Pour la première fois dans l’histoire des chemins de fer indiens, le transporteur national avait atteint une ponctualité de 100% de ses services de trains de voyageurs l’année dernière le 1er juillet 2020. Avant ce record, le meilleur record de ponctualité des trains des chemins de fer indiens était de 99,54%, atteint le 23 juin 2020, lorsqu’un seul service de train de voyageurs a été retardé.

