Pas de retour à Everton pour David Moyes alors que Scot signe un nouveau contrat avec West Ham après avoir mené Hammers en Europe

David Moyes a signé un nouveau contrat de trois ans en tant que manager de West Ham, des sources de talkSPORT s’attendant à ce que le club fasse une annonce officielle la semaine prochaine.

Cette décision met fin aux spéculations liant l’Écossais à un retour à Everton, qui est à la recherche d’un nouveau patron après le retour de Carlo Ancelotti au Real Madrid.

Moyes a fait un travail brillant lors de son deuxième passage à West Ham

Moyes a été reconduit dans ses fonctions de patron de West Ham en décembre 2019 et a contribué à transformer les Hammers de prétendants à la relégation en Europe.

Il a guidé le club vers le deuxième meilleur résultat en Premier League de son histoire cette saison, alors que l’équipe londonienne a terminé sixième du classement et s’est qualifiée pour la Ligue Europa.

L’expert régulier de talkSPORT et l’entraîneur de la première équipe de West Ham, Stuart Pearce, ont révélé mercredi que Moyes avait conclu un accord pour rester en principe au stade de Londres.

Il a déclaré à talkSPORT: “À toutes fins utiles, il a accepté et le club a accepté de prolonger son contrat en tant que tel.”

Maintenant, un accord a été finalisé, qui liera Moyes à West Ham jusqu’en 2024.

On craignait qu’il ne soit tenté de retourner à Everton, où il a passé 11 ans, mais ceux-ci ont maintenant été mis au lit.

Pearce prolongera également son séjour au club, après s’être vu proposer de nouvelles conditions.

Pearce a aidé Moyes à transformer West Ham

S’adressant à talkSPORT en mai, Moyes a déclaré qu’il était ravi de la façon dont les choses se passent au stade de Londres et a parlé de ses ambitions futures pour le club.

«Pour moi dans la vie maintenant, il ne s’agit pas de la taille de mon contrat ou de sa durée. Je veux être heureux et savoir que les gens vont me donner tout le soutien dont j’ai besoin », a-t-il déclaré.

“J’ai besoin du soutien de l’intérieur, j’ai besoin du soutien du club et je dois dire qu’ils ont été fantastiques pour m’aider et me permettre de continuer.

“Si je me faisais des éloges au cours de l’année, ce serait que j’ai eu tendance à construire des clubs et à les améliorer et j’espère pouvoir le faire avec West Ham dans les années à venir.

« Même à Everton, je n’ai pas pu obtenir l’équipe en Europe la première année. Cela a été un grand pas et j’espère que les supporters de West Ham me donneront l’opportunité d’essayer de m’appuyer dessus.

« Il y a tellement de place pour la croissance à West Ham, un club qui peut faire tellement mieux. Que tout le monde soit d’accord avec le nouveau stade, un stade de 60 000 places où il n’y a aucune restriction de visionnage, nous avons beaucoup de nouveaux supporters.