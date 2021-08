Biden mise sur les véhicules électriques… le tsunami de capitaux se dirige vers la construction de véhicules électriques… trois façons d’investir aujourd’hui

C’est une vision du futur qui commence maintenant à se réaliser – un futur de l’industrie automobile qui est électrique. Électrique à batterie, électrique rechargeable, électrique hybride, électrique à pile à combustible – c’est électrique, et il n’y a pas de retour en arrière possible.

C’est ce qu’a déclaré le président Biden dans un discours jeudi dernier.

Biden a poursuivi un engagement volontaire de l’industrie automobile selon lequel les véhicules électriques représenteront la moitié de toutes les ventes d’automobiles aux États-Unis d’ici 2030.

Cela est conforme à la vision de Biden pour une transition nationale des combustibles fossiles vers l’énergie verte. Et une chose est sûre : atteindre cet objectif nécessitera une énorme somme d’argent.

Chez Barron :

Le président Biden souhaite que la moitié de toutes les ventes de voitures neuves en Amérique soient électriques d’ici la fin de la décennie. C’est un objectif audacieux – et ce ne sera pas facile. Cela nécessitera beaucoup de lithium, de batteries, de charge de VE et de capacité de fabrication de VE. Plus important encore, il faudra des milliards et des milliards de dollars.

Barron’s continue de calculer les chiffres sur le développement des véhicules électriques. Après avoir compté le processus d’assemblage réel des véhicules électriques et la construction de l’infrastructure des véhicules électriques (pensez aux stations de recharge), ils estiment que l’industrie automobile américaine dépensera près de 100 milliards de dollars au cours des neuf prochaines années.

Aujourd’hui, examinons quelques façons dont les investisseurs peuvent profiter alors que cette vague de capitaux inonde le secteur des véhicules électriques.

***Zéro sur l’infrastructure EV

Pour passer du « maintenant » à la vision de Biden, cela va nécessiter une poussée massive. Qu’est-ce que cela signifie en termes de nombres?

De retour chez Barron :

Il y a 150 000 stations-service en Amérique et seulement quelques milliers de stations de recharge rapide. Bien sûr, les gens branchent des véhicules électriques à la maison, mais ils doivent toujours pouvoir se recharger sur la route. Les chargeurs les plus rapides coûtent environ 100 000 $ chacun, selon Arcady Sosinov, PDG de FreeWire, qui fabrique des équipements de charge avec batterie de secours qui ne nécessitent pas de branchements compliqués aux services publics. Ce prix ne comprend pas l’installation. Pour atteindre, disons, 50 000 bornes de recharge rapide, il faudra peut-être 10 milliards de dollars supplémentaires.

Il ne nécessite aucune analyse fracassante pour voir à quel point il s’agit d’un énorme vent arrière derrière les entreprises d’infrastructure EV.

Regardons-en un comme exemple.

Clignotement (BLNK) est l’un des plus grands propriétaires, exploitants et fournisseurs de stations de recharge et de services de véhicules électriques aux États-Unis.

Notre spécialiste de l’hypercroissance, Luc Lango, mis en évidence Cligner des yeux vers son Rapport d’actions quotidien 10X abonnés en septembre dernier.

Voici comment il a décrit l’opportunité :

À la fin de 2019, la société de 200 millions de dollars disposait de 5 600 bornes de recharge commerciales pour véhicules électriques dans 40 États, de près de 9 000 bornes de recharge résidentielles supplémentaires et était la deuxième plus grande entreprise de recharge de véhicules électriques aux États-Unis. Considérez ces chiffres dans leur contexte. Blink est la deuxième plus grande entreprise de recharge aux États-Unis, avec seulement 15 000 bornes de recharge. C’est parce qu’il n’y a qu’environ 75 000 bornes de recharge en Amérique. En comparaison, il y a 1,2 MILLION de pompes de stations-service en Amérique, soit seize fois le nombre de stations de recharge. Clairement, si les VE sont vraiment l’avenir du transport automobile (alerte spoiler : ils le sont), alors le nombre de stations de recharge aux États-Unis va exploser plus haut au cours de la prochaine décennie. Au centre de toute cette croissance sera Blink.

J’ajouterai que les abonnés qui ont acheté Blink lorsque Luke l’a recommandé dans le Daily 10X sont assis sur des gains de 355% au moment où j’écris… et des gains bien plus importants sont susceptibles de venir.

*** Une autre opportunité d’investissement liée à la poussée verte de Biden peut être trouvée dans les batteries elles-mêmes

Établissons un contexte pour avoir une idée du potentiel de croissance ici.

De retour chez Barron :

GM… a déjà annoncé son intention d’investir 35 milliards de dollars dans le développement de véhicules électriques entre 2020 et 2025, dont environ 8 milliards de dollars pour la capacité des batteries. Cela est censé se traduire par 1 million de ventes de véhicules électriques par an, ce qui donne aux investisseurs une règle empirique utile. Si un million de véhicules électriques ont besoin de 8 milliards de dollars de capacité de batterie, alors 8 millions de véhicules électriques – environ 50 % des ventes annuelles de véhicules légers aux États-Unis – nécessiteront 64 milliards de dollars.

Peut-être qu’aucun autre secteur n’a plus à gagner des progrès de la technologie des batteries que l’industrie automobile. Alors que les véhicules électriques sont l’avenir de l’automobile, les constructeurs automobiles n’ont pas encore été en mesure de produire en série des voitures électriques de manière rentable. (Pour le moment, des subventions gouvernementales massives incitent à poursuivre les efforts en matière de véhicules électriques.)

Pourquoi?

Le coût prohibitif des batteries. Ils représentent entre 30 et 50 % du coût d’un véhicule électrique.

Pour le contexte, il n’y a pas si longtemps, une batterie d’une autonomie de 500 kilomètres coûtait environ 20 000 $. De plus, vous devrez ajouter 2 000 $ supplémentaires pour le moteur électrique et l’onduleur. Comparez cela avec un moteur à essence qui coûte environ 5 000 $.

Mais ces dernières années, la technologie a réduit ces coûts de batterie. Et d’ici 2025, la batterie ne devrait représenter que 20 % du coût du véhicule.

Cela signifie que toute entreprise à la pointe de la technologie des batteries devrait récolter une aubaine alors que les batteries à faible coût et hautes performances deviennent une réalité.

Pour jouer à ces percées en matière de batterie, vous pouvez jeter un œil à Toyota (TM).

Bien que vous considériez probablement Toyota comme un constructeur automobile, c’est aussi l’une des principales sociétés de recherche sur les batteries sur la planète.

De TechWireAsia :

Le plus grand constructeur automobile au monde en 2020, Toyota Motor, a été considéré comme un précurseur pour produire une batterie à semi-conducteurs commercialement viable. En effet, le constructeur automobile prévoit d’annoncer un prototype de voiture alimentée par une batterie à l’état solide d’ici la fin de cette année et cherche à lancer un véhicule au début des années 2020… Toyota recherche une batterie de nouvelle génération depuis plus d’une décennie, faisant le plus grand nombre de demandes de brevet pour les batteries à semi-conducteurs de 2014 à 2018, selon un rapport de l’Office européen des brevets et de l’Agence internationale de l’énergie. Toyota s’est engagé lors d’une conférence sur les résultats le 12 mai à vendre 8 millions de véhicules électrifiés en 2030, les véhicules à pile à combustible et les véhicules électriques représentant un quart de cette estimation. Puis, en avril 2020, Toyota a créé Prime Planet Energy & Solutions, une coentreprise avec Panasonic pour développer des batteries de véhicules, en mettant l’accent sur les batteries à semi-conducteurs.

Luke détient Toyota dans le sous-portefeuille Solid State Battery dans son Opportunités d’investissement bulletin. Les abonnés qui ont suivi sa recommandation initiale sont déjà assis sur des gains de 67%.

Voici Luke sur l’opportunité globale:

Dans l’ensemble, les batteries à semi-conducteurs restent la plus grande percée des batteries du siècle, avec le potentiel de changer fondamentalement la façon dont les humains alimentent tout, des téléphones aux voitures.

Soit dit en passant, si vous êtes abonné à Investment Opportunities, ne manquez pas le numéro d’août de Luke.

C’est une plongée profonde dans ce qui va arriver avec la technologie de conduite autonome. De plus, il présente le stock de conduite autonome n ° 1 à acheter aujourd’hui, expliquant pourquoi il a des kilomètres d’avance sur la concurrence.

***Enfin, qu’est-ce qui alimente exactement les batteries ?

Donc, nous avons une énorme demande d’infrastructure EV… ce qui signifie une énorme demande de batteries… mais qu’y a-t-il à l’intérieur des batteries ?

Métaux de batterie.

Serait-ce un bon investissement d’aligner votre richesse sur les mineurs qui fourniront l’énorme volume de métaux nécessaires pour alimenter nos initiatives électriques ?

C’est la conviction de notre spécialiste macro, Eric Fry, éditeur de Rapport d’investissement de Fry.

Voici Eric pour chiffrer cette opportunité :

Un véhicule électrique rechargeable moyen nécessite environ 200 livres de cuivre, soit près de quatre fois ce dont un véhicule à combustion interne de taille moyenne a besoin. Selon la chimie exacte de la batterie, ces véhicules contiennent également environ 50 livres de nickel, ainsi que des quantités significatives de manganèse, d’aluminium et/ou de lithium. On pourrait dire, en effet, que la route vers la neutralité carbone est pavée de batteries.

Vous trouverez ci-dessous un graphique d’Eric qui montre à quel point la demande de divers métaux pour batteries augmentera au cours des 10 prochaines années.

Si vous avez du mal à le voir, la demande de nickel et d’aluminium devrait exploser autour de 14X… pour le phosphore et le fer environ 13X… et le cuivre et le graphite environ 10X.

Alors, comment un investisseur pourrait-il jouer ce boom des métaux ?

Pour plus de commodité en un clic, il y a le ETF iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers (PICK). Il contient un panier des principales sociétés minières opérant dans le monde, notamment BHP, Rio Tinto, Vale, Freeport-McMoRan, Glencore et Nucor. Collectivement, ces mineurs offrent aux investisseurs une exposition à un large éventail de métaux diversifiés utilisés dans les batteries.

Eric détient PICK dans son portefeuille Investment Report – il est actuellement assis sur un gain de 70 %. Mais ici aussi, si la vision de Biden se réalise, il y aura des gains bien plus importants à venir.

En conclusion, si le président Biden obtient ce qu’il veut, nous allons voir des milliards de dollars affluer vers le développement de l’industrie des véhicules électriques et de l’énergie verte. Et ce sera un énorme vent arrière pour les principales sociétés d’infrastructure verte, les fabricants de batteries et les mineurs de métaux de batteries.

Mettre des capitaux d’investissement sur le chemin de cette transition économique massive devrait vous récompenser plusieurs fois dans les années à venir.

Passe une bonne soirée,

Jeff Remsbourg