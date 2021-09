Pas de Ronaldo dans l’équipe de Man Utd pour la Coupe Carabao, les joueurs marginaux commenceront .

CR7 est reposé tandis que Dean Henderson est sur le point de commencer (Photos: . / Eamonn et James Clarke)

Cristiano Ronaldo ne jouera aucun rôle dans l’affrontement entre Manchester United et West Ham lors de la Coupe Carabao mercredi soir alors qu’Ole Gunnar Solskjaer fait tourner son équipe pour le match.

Les Red Devils ont remporté une victoire spectaculaire 2-1 sur les Hammers en Premier League dimanche, mais leur revanche immédiate verra United aligner une équipe radicalement différente.

David de Gea était le héros au London Stadium, sauvant le penalty de Mark Noble dans les arrêts de jeu, mais l’Espagnol, ainsi que Ronaldo et Paul Pogba, se sont tous reposés.

United a récolté trois points contre West Ham la dernière fois (Photo: .)

Ce trio était tous absent lorsque les joueurs sont arrivés à l’hôtel Hyatt dans le centre-ville de Manchester mercredi après-midi, Solskjaer étant susceptible de donner à beaucoup de ses joueurs marginaux leur premier aperçu du football cette saison.

Dean Henderson est en ligne pour faire son premier départ de la campagne en l’absence de De Gea, tandis qu’Alex Telles et Phil Jones ont tous deux été inclus dans l’équipe.

Ni Harry Maguire ni Raphael Varane n’ont été repérés non plus à l’hôtel de l’équipe, avec Victor Lindelof – qui a raté la victoire de dimanche – et Eric Bailly susceptibles de s’aligner au centre de la défense.

Plus : Manchester United FC



Malheureusement pour United, il n’y a toujours aucun signe d’Edinson Cavani qui souffre d’une “légère tension” depuis plusieurs semaines, donc Anthony Martial devrait jouer au milieu contre West Ham.

Jesse Lingard a inscrit le vainqueur de United sur le banc ce week-end et Solskjaer a déjà confirmé qu’il débutera à Old Trafford, tandis que le jeune Anthony Elanga fait également partie de l’équipe.

Jadon Sancho et Anthony Elanga sont dans l’équipe (Photo: Eamonn et James Clarke)

S’adressant au site Web de United avant le match, Solskjaer a déclaré à propos d’Elanga: “Anthony était formidable en pré-saison – son attitude, son enthousiasme, sa franchise. J’aime voir des joueurs comme ça.

‘Il était déçu de ne pas se rendre à West Ham [for Sunday’s game] mais il a marqué pour les moins de 23 ans et maintenant il est prêt. Il fera partie de l’équipe.

L’arrière gauche brésilien Alex Telles fait également partie de l’équipe et devrait faire sa première apparition de la saison, le manager de United confirmant: “Alex a bien travaillé et sera également dans l’équipe.”



