Pas de saison 4 pour le thriller Stana Katic! ⋆ 10z viral

Le sort d’Absentia a été décidé, et ce n’est pas une bonne nouvelle pour les fans qui espèrent de nouveaux épisodes.

Le thriller à succès d’Amazon est terminé, avec la récente troisième saison servant de conclusion.

Stana Katic a annoncé la nouvelle sur Twitter vendredi, révélant que le plan était toujours pour trois saisons, mais qu’il y avait une possibilité de plus.

L’ancienne actrice de Castle a déclaré que «bien que nous ayons dansé avec l’idée de continuer l’histoire, Absentia a toujours été censée ne durer que trois saisons, et je ne pouvais pas penser à une meilleure note pour terminer … pour quiconque sur cette planète , mais surtout [Katic’s character] Emily et ses proches.

La série a raconté l’histoire de l’agent spécial du FBI Emily Byrne qui a disparu sans laisser de trace en chassant l’un des tueurs en série les plus notoires de Boston, et elle est déclarée morte par contumace.

Six ans plus tard, elle est retrouvée dans une cabane dans les bois, à peine vivante et sans souvenir des années qui lui manquaient.

Elle rentre chez elle pour apprendre que son mari s’est remarié et que son fils est élevé par la nouvelle épouse, et elle se retrouve bientôt impliquée dans une nouvelle série de meurtres.

Le casting comprenait également Patrick Heusinger, Cara Theobold, Neil Jackson, Angel Bonanni, Bruno Bichir, Paul Freeman, Ralph Ineson, Patrick McAuley et Richard Brake.

Absentia La saison 3 a été lancée en juillet 2020, les fans se demandant ce qui pourrait être la suite de la série.

Voici la lettre complète de Stana.

Quand ils m’ont demandé en janvier 2017 si j’étais prêt à passer 3 ans en Bulgarie à tourner une série télévisée par câble, je n’avais aucune idée de ce que j’allais faire.

Je n’aurais jamais pu imaginer les partenariats créatifs et les amitiés qui formeraient et enrichiraient ma vie. Three Seasons était l’espace parfait pour un voyage magnifique, compliqué et merveilleusement épanouissant. Nous avons emmené notre protagoniste sur le chemin de la victime à la survivante pour… l’architecte autonome de son propre avenir, qui est un voyage que j’espère que nous pourrons tous faire après cette année déconcertante.

Et bien que nous ayons dansé avec l’idée de continuer l’histoire, ABSENTIA a toujours été censée être seulement 3 saisons, et je ne pouvais pas penser à une meilleure note pour terminer … pour toute personne sur cette planète, mais surtout Emily et elle vos proches.

Je suis fier que notre équipe se soit impliquée dans ce projet afin de donner vie à Absentia. Merci à Sony, Amazon, AXN, Showcase et tous les affiliés pour votre soutien à notre émission spéciale.

Un grand bravo à tous nos réalisateurs stellaires, à la productrice exécutive, Julie Glucksman, et à notre showrunner Will Pascoe. Vous avez tous conduit avec cœur et passion; et Will, j’espère sincèrement que le studio acceptera votre offre de rédiger une version roman graphique d’Absentia. 😉

À notre public, je tiens à vous remercier du fond du cœur de vous joindre à nous dans ce voyage spécial.

C’est grâce à VOUS que notre émission a été un grand succès pour ses diffuseurs. C’est grâce à VOUS que nous pouvons vous divertir et être des conteurs.

Et quels que soient les projets de cette tribu de conteurs rebelles, j’espère que vous les suivrez tous. Dernier point mais non des moindres, pour ma distribution et mon équipe, cela a été un honneur – vous êtes tous les meilleurs du secteur.

Et je le pense de tout cœur. Voici la prochaine fois! xS

Attrapez les trois premières saisons sur Amazon Prime.

Paul Dailly est rédacteur en chef adjoint de TV Fanatic.