Une caractéristique présumée de la conception de l’aileron arrière de Mercedes, que Red Bull a menacé de protester, n’existe pas, selon les champions du monde.

Le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, a affirmé plus tôt dans la journée que l’aileron arrière de la W12 présente des « marques de pointage » qui, selon eux, sont liées à la forte vitesse en ligne droite de Mercedes lors des dernières courses.

« Ne vous en cachez pas, si nous le voyons sur la voiture ici, cela fera l’objet de protestations », a déclaré Horner.

On pense que les soupçons de Red Bull concernent une décoloration observée à l’intérieur de la plaque d’extrémité de l’aile arrière du W12 à côté de son volet inférieur, sous le volet supérieur réglable par DRS (photo).

Horner a décrit les marques que Red Bull a vues sur la voiture de Mercedes lors de la conférence de presse FIA ​​d’aujourd’hui.

« Les vitesses en ligne droite que nous avons vues au Mexique et au Brésil – je pense que tout le monde pouvait voir au Brésil que ce n’était pas une situation normale. Et oui, un nouveau moteur, nous le savons avec Mercedes, s’accompagne de performances accrues.

« Mais lorsque vous avez une vitesse de fermeture de 27 km/h et que vous voyez des marques sur les plaques d’extrémité des ailes arrière qui ont été marquées par des ailes qui ont fléchi, nous comprenons très bien ce qui s’est passé. »

Au cours de la conférence de presse FIA ​​d’aujourd’hui, le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, a déclaré à Horner qu’il s’était trompé sur les marques.

« Je pense que nous avons été contrôlés 14 fois sur cette aile très particulière », a-t-il déclaré. « La FIA a tous les dessins à ce sujet, il n’y a rien de tel que Red Bull s’y attend. Nous sommes donc heureux de l’envoyer, de le découper, nous pouvons vous en envoyer un à Milton Keynes. »

Horner a demandé à Wolff : « Comment expliquez-vous les marques sur la plaque d’extrémité de l’aile arrière ? »

« Je pense que c’est dans les limites de ce qui est autorisé et donc ça va », a répondu Wolff.

Andrew Shovlin, responsable de l’ingénierie des pistes de Mercedes, a également nié l’existence de telles marques. « Nous y avons jeté un coup d’œil et il n’y a pas de marque de pointage », a-t-il déclaré à Sky. « Donc, nous ne sommes pas tout à fait sûrs de ce que c’est, mais cela semble être une histoire qui ne va pas disparaître. »

Mercedes a fait vérifier de près la conception de sa voiture et est convaincue qu’elle est légale, a déclaré Shovlin.

« De notre point de vue, nous sommes absolument satisfaits de ce que nous avons sur la voiture », a-t-il déclaré. « Nous avons invité la FIA à l’examiner autant qu’elle le souhaite. Ils n’ont aucun problème avec ce que nous avons.

« Nous allons sur chaque circuit, nous regardons quelle est l’aile la plus rapide que nous ayons, et c’est celle qui se boulonnera sur la voiture et c’est ce que nous continuerons à faire. »

