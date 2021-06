‘Pas de sérum de veau dans Covaxin’: Centre, Bharat Biotech a rejeté l’accusation d’abattage de vaches par le Congrès

in

COVAXIN est hautement purifié pour ne contenir que des composants viraux inactivés en éliminant les autres impuretés, a déclaré Bharat Biotech.

Controverse sur le vaccin Covaxin : après avoir soulevé des questions dans le passé, le parti du Congrès a de nouveau formulé aujourd’hui de graves allégations contre Covaxin et son processus de fabrication, accusant le gouvernement de cacher des faits. Cependant, une clarification à cet égard a été bientôt publiée par le Centre réfutant les allégations.

Gaurav Pandhi de l’équipe des médias sociaux du Congrès a partagé une capture d’écran d’une réponse RTI de la Central Drugs Standard Control Organisation, affirmant que les veaux de vache sont abattus pour obtenir le sérum utilisé dans la fabrication de Covaxin. «Dans une réponse de RTI, le gouvernement de Modi a admis que COVAXIN consiste en du sérum de veau nouveau-né… qui est une partie de sang coagulé obtenu à partir de jeunes vaches-veaux de moins de 20 jours, après les avoir abattus. C’EST HUMIEUX ! Cette information aurait dû être rendue publique auparavant », a déclaré Pandhi.

Dans une réponse de RTI, le gouvernement de Modi a admis que COVAXIN se compose de sérum de veau nouveau-né …..qui est une partie de sang coagulé obtenu à partir de jeunes veaux de moins de 20 jours, après les avoir abattus. C’EST HUMIEUX ! Cette information aurait dû être rendue publique auparavant. pic.twitter.com/sngVr0cE29 – Gaurav Pandhi (@GauravPandhi) 15 juin 2021

Le chef du Congrès, Pawan Khera, a également demandé des éclaircissements au gouvernement. “Nous aimerions que le gouvernement et Bharat Biotech répondent à la réponse qui est venue dans le RTI, puis nous donnerons une réponse détaillée à ce sujet”, a déclaré Khera.

Le ministère de la Santé et du Bien-être familial, cependant, a déclaré que les allégations avaient été faites en déformant et en déformant les faits.

« Le sérum de veau nouveau-né est utilisé uniquement pour la préparation/la croissance des cellules Vero. Différents types de sérum bovin et autre animal sont des ingrédients d’enrichissement standard utilisés dans le monde pour la croissance des cellules Vero. Les cellules Vero sont utilisées pour établir des vies cellulaires qui aident à la production de vaccins. Cette technique est utilisée depuis des décennies dans les vaccins contre la poliomyélite, la rage et la grippe », indique une clarification publiée par le ministère.

Il a dit que ces cellules Vero sont lavées avec de l’eau et des produits chimiques plusieurs fois après la croissance pour les libérer du sérum de veau nouveau-né. « Par la suite, ces cellules vero sont infectées par le coronavirus pour la croissance virale », a-t-il déclaré.

Le ministère de la Santé a déclaré que les cellules vero sont “complètement détruites au cours du processus de croissance virale”. « Par la suite, ce virus cultivé est également tué (inactivé) et purifié. Ce virus tué est ensuite utilisé pour fabriquer le vaccin final et, dans la formulation vaccinale finale, aucun sérum de veau n’est utilisé. Par conséquent, le vaccin final (COVAXIN) ne contient pas du tout de sérum de veau nouveau-né et le sérum de veau n’est pas un ingrédient du produit vaccinal final », a déclaré le ministère.

Bharat Biotech a également publié une clarification après le tollé. « Le sérum de veau nouveau-né est utilisé dans la fabrication de vaccins viraux. Il est utilisé pour la croissance des cellules, mais ni dans la croissance du virus du SRAS CoV2 ni dans la formulation finale. COVAXIN est hautement purifié pour ne contenir que des composants viraux inactivés en éliminant les autres impuretés », a déclaré Bharat Biotech.

La société de vaccins a déclaré que le sérum bovin était largement utilisé dans la fabrication de vaccins dans le monde depuis plusieurs décennies. “L’utilisation de sérum de veau nouveau-né a été documentée de manière transparente dans plusieurs publications, y compris Hamster Efficacy Study au cours des 9 derniers mois”, a-t-il déclaré.

Le leader politique et analyste Shehzad Poonawalla a également critiqué le Congrès pour cette affirmation. « Le Congrès est de retour à répandre des mensonges et des falsifications sur le Covaxin de Bharat Biotech. Diffuser délibérément la haine/les fausses nouvelles/l’agenda communautaire pour garantir que les gens hésitent à se faire vacciner. Covaxin utilise la même pratique standard utilisée pour tous les vaccins au cours des 50 dernières années, y compris la polio », a-t-il déclaré.

