Pas de sonnette d’alarme chez Aston Martin après les débuts troublés de Vettel pour l’équipe · .

Aston Martin a aidé Sebastian Vettel à rebondir après son premier week-end de course difficile avec l’équipe à Bahreïn.

Le quadruple champion du monde a été éliminé au premier tour des qualifications, puis relégué en fond de grille après avoir encaissé un penalty pour une infraction au drapeau jaune. Il a encouru une autre pénalité dans la course après être entré en collision avec Esteban Ocon, et a terminé un modeste 15e.

Cependant, le PDG de l’équipe, Otmar Szafnauer, a déclaré qu’il y avait des signes prometteurs de la première sortie de Vettel pour l’équipe étant donné le peu de course qu’il avait pu faire lors des tests de pré-saison après les avoir rejoints de Ferrari.

«La voiture qu’il conduit actuellement est totalement différente de ce qu’il conduisait auparavant [in terms of] caractéristiques de la voiture, caractéristiques du groupe motopropulseur, beaucoup de choses », a déclaré Szafnauer. «Il ne se sentait vraiment content de la voiture – prendre la main, la connaître et faire les changements de réglages qui lui convenaient – qu’en qualifications, quand il avait les drapeaux jaunes.

«C’est donc difficile à savoir, mais c’est vraiment tôt. Il n’a pas fait beaucoup de tours lors des essais hivernaux, nous n’avons eu que trois jours d’essais hivernaux, il a dû partager ces jours avec Lance [Stroll] et il semblait avoir tous les problèmes. Je suis donc toujours convaincu que nous allons y amener Seb.

«Il a commencé le dernier et a fait son chemin mais, comme je l’ai dit, nous avons eu du mal avec le pneu dur, il est allé sur le pneu dur assez tôt, donc nous devons comprendre cela. Je vais devoir lui parler, je pense qu’il y arrive.

Vettel a rejoint l’équipe après une campagne 2020 meurtrière aux côtés de Charles Leclerc. Le directeur technique d’Aston Martin, Andrew Green, a déclaré que l’an dernier, Vettel avait «perdu son mojo» chez Ferrari et qu’ils l’aideraient à retrouver sa forme. Szafnauer a insisté sur le fait qu’il était «bien trop tôt» pour suggérer que cela ne s’était pas produit.

Les temps au tour de Vettel étaient similaires à ceux de Stroll, a déclaré Szafnauer. «Je pense qu’il est très, très tôt pour le dire», a-t-il déclaré. «Nous n’avons qu’un seul point de données, une course.

«Oui, ce n’était pas la meilleure course. Mais si vous regardez les points positifs: il devait commencer dernier, il a couru dans le top 10 pendant un moment, il se sentait bien dans la voiture.

Les temps au tour de Vettel en course se comparaient bien à ceux de son coéquipier, selon Szafnauer.

«J’ai dû quitter le compte rendu donc je ne sais pas quel est son retour. Mais juste en le regardant depuis le mur des stands, en regardant ses temps au tour, ils n’étaient pas si différents de Lance qui conduit ici depuis un moment et nous connaît bien, connaît bien la voiture et a fini par terminer dans une position relativement décente et parfois était assez compétitif sur le médium et le doux, tout comme Seb.

«Alors je dois lui parler. Il est bien trop tôt pour le dire.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Grand Prix de Bahreïn 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix de Bahreïn 2021

Partagez cet article . avec votre réseau: