Pas de Spider-Man avant Black Panther dans Marvel’s Avengers

Par Stephany Nunneley, Vendredi 19 mars 2021 à 16h10 GMT

Spider-Man arrive définitivement à Marvel’s Avengers, mais pas avant la sortie de Black Panther.

S’adressant à IGN, le directeur du studio Scot Amos de Crystal Dynamics a déclaré que Les Avengers de Marvel L’équipe travaille actuellement sur le personnage, mais il faudra un certain temps avant que le personnage exclusif à PlayStation n’arrive.

«Je peux vous dire que, formellement, officiellement, les gens travaillent sur lui en ce moment», a déclaré Amos. «C’est donc toujours sur notre feuille de route pour l’avenir.»

La feuille de route à venir du jeu a été révélée hier et contient ce qui semble être de quoi retenir les joueurs jusqu’à ce que l’extension Black Panther: War for Wakanda arrive plus tard cette année.

Ce printemps, vous devez vous attendre à l’anomalie de Tachyon. Au cours de cet événement, les missions Tachyon Rift apparaîtront plus souvent et seront mises à l’échelle pour les niveaux de puissance 1-100. Il y a aussi Red Room Takeover qui est livré avec un contenu et des tenues HARM Room uniques.

À venir cet été et au-delà est Cosmic Cube, qui met en vedette Monica dans son propre secteur des méchants en tant que Scientist Supreme, avec une nouvelle bataille où les joueurs doivent affronter la puissance du Cosmic Cube. Pendant l’été, vous pouvez également vous attendre à Wasteland Patrol, un nouveau type de mission en mode Patrouille qui vous permet d’explorer la plus grande zone de War Zone à ce jour, de terminer des quêtes et de gagner des récompenses sans les contraintes d’une mission.

La mise à jour d’hier, Operation: Hawkeye Future Imperfect, a ajouté un nouveau héros jouable, un nouveau méchant et du contenu d’histoire ainsi que deux nouvelles fonctionnalités: Réassembler la relecture de la campagne et une toute nouvelle salle HARM personnalisable.

La nouvelle salle HARM personnalisable permet aux joueurs d’adapter leur expérience en choisissant le nombre et le type d’ennemis auxquels ils sont confrontés, les dangers environnementaux et les bonus de combat pour «pousser leurs compétences à la limite».