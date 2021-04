Pas de surprise aux Oscars 2021: ce sont tous les vainqueurs | Divertissement

La 93e édition de la cérémonie des Oscars a eu un gagnant clair: Nomadland a remporté les prix les plus importants.

Ce fut une année particulièrement étrange pour le monde du cinéma et il visait quelque chose de décaféiné face aux Oscars. En principe Nomadland devait être le gagnant de la soirée et il a été accompli, n’a eu aucune compétition certains pour gagner le plus important.

Nomadland a remporté des prix pour le meilleur film, la réalisation et la meilleure actrice, bien que le reste des récompenses ait été largement distribué en une année au cours de laquelle les productions des plateformes de streaming n’ont pas triomphé et ce qui s’est passé avec de gros paris tels que Mank ou The Chicago 7 trial peut être considéré comme une déception.

Concernant les gagnants: Nomadland a obtenu les trois prix mentionnés et ces deux autres films: The Father, Judas And The Black Messiah, The Queen of Blues), Sound of Metal, Soul and Mank.

En tout cas, face à l’histoire, ce sera comme une année sans blockbusters dans laquelle un petit film émouvant a triomphé, mais aussi dans lequel Anthony Hopkins a remporté son deuxième prix et est devenu l’acteur le plus âgé à y parvenir à l’âge de 83 ans, tout cela grâce à un film aussi intéressant que peut l’être le père.

Si vous voulez savoir qui ont été les lauréats des Oscars de cette année, voici la liste complète qui, comme on dit, a manqué de grosses surprises, mais cela sert à s’orienter pour voir les films qui vous manquent encore:

Film: Nomadland.

adresse: Chloé Zhao.

Meilleure actrice principale: Frances McDormand (Nomadland).

Meilleur acteur principal: Anthony Hopkins (Le père).

La meilleure actrice dans un second rôle: Yuh-Jung Youn (Minari).

Meilleur acteur dans un second rôle: Daniel Kaluuya (Judas et le messie noir).

Meilleur scénario original: Emerald Fennell (Une jeune femme prometteuse).

Meilleur scénario adapté: Christopher Hampton, Florian Zeller (le père).

Meilleur film international: Un autre tour.

Meilleur film d’animation: Âme.

Meilleur long métrage documentaire: Mon professeur la pieuvre.

Meilleure direction de la photographie: Erik Messerschmidt (Mank).

Meilleur design de production: Donald Graham Burt et Jan Pascale (Mank).

Meilleure bande son: Trent Reznor, Atticus Ross et Jon Batiste (Soul).

Meilleure chanson originale: ELLE, Dernst Emile II et Tiara Thomas, combattez pour vous (Judas et le messie noir).

Meilleur montage: Mikkel EG Nielsen (Son du métal).

De meilleurs effets visuels: Andrew Jackson, David Lee, Andrew Lockley et Scott Fisher (Tenet).

Meilleur maquillage et coiffure: Sergio López Rivera, Mia Neal et Jamika Wilson (La mère du blues).

Meilleure robeou: Ann Roth (La mère du blues).

Meilleur son: Nicolas Becker, Jaime Baksht, Michelle Couttolenc, Carlos Cortés et Phillip Blath (Sound of Metal).

Meilleur court métrage d’action: Deux étrangers éloignés.

Meilleur court métrage d’animation: Si quelque chose arrive, je t’aime.

Meilleur court métrage documentaire: Colette.