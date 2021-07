Pas de tarte dans le ciel: la pizza de Portland est la meilleure aux États-Unis, déclare Nathan Myhrvold dans le dernier livre de cuisine épique

(Photo Nathan Myhrvold / Le laboratoire de cuisine)

Si vous pensez que New York est un slam dunk en tant que meilleure ville de pizza aux États-Unis, eh bien, dégoûté!

Selon Nathan Myhrvold et Francisco Migoya, co-auteurs du prochain “Modernist Pizza”, Portland, Oregon, propose les meilleures pizzas. Bloomberg a rapporté cette semaine que les auteurs sont arrivés à cette conclusion après avoir mangé près de 400 tartes d’un océan à l’autre.

“Nous avions une idée que ce serait bien”, a déclaré Myhrvold à Bloomberg, “mais nous avons été choqués de voir à quel point c’était bon.”

L’ancien directeur de la technologie de Microsoft, qui a par la suite fondé Intellectuelle Ventures, n’est pas étranger à faire sensation littéraire autour de sujets culinaires, ayant déjà publié les livres de cuisine épiques “Cuisine moderniste” et “Pain moderniste”.

Nathan Myhrvold, à gauche, et Francisco Migoya. (La photo du laboratoire de cuisine)

“Modernist Pizza” perpétue la tradition en tant que “guide définitif de l’un des aliments les plus populaires au monde” en trois volumes et 1 700 pages, basé sur des années de voyage et de recherche.

Les auteurs ont visité 250 pizzerias à travers le monde et plus d’une douzaine de villes aux États-Unis à la recherche de bonnes pizzas. Selon Bloomberg, outre Portland, ils sont allés à Seattle, Los Angeles, San Francisco, Detroit, St. Louis, Old Forge, Pennsylvanie, New Haven, Connecticut, Jersey City, NJ, plusieurs arrondissements de New York City, Chicago, Quad Cities dans l’Iowa et l’Illinois, et Phoenix.

La meilleure pizza à Portland – et l’une des deux meilleures pizzerias aux États-Unis – est Lovely’s Fifty Fifty, selon les auteurs. Un large assortiment de garnitures « ultra-saisonnières, ultra-locales » attirent l’attention, comme les nectarines, les poireaux fondus, les saucisses maison et plus encore.

La propriétaire Sarah Minnick a déclaré dans une publication Instagram qu’elle était incroyablement fière de la pizza Portland “aujourd’hui et tous les jours” et reconnaissante pour la reconnaissance.

“Modernist Pizza” explore la nourriture sous tous les angles, selon un communiqué de presse, de ses origines en Italie à l’évolution des styles de pizza locaux, en passant par l’équipement, les techniques, les ingrédients et plus encore. Il y a 1 000 nouvelles recettes développées pour le livre, testées pour s’assurer qu’elles peuvent être préparées par des pizzaïolos de tous niveaux.

Myhrvold, physicien, mathématicien, inventeur et photographe, propose également des découvertes scientifiques, bien sûr, telles que pourquoi les boucles de pepperoni.

“Modernist Pizza” sortira le 5 octobre, mais est disponible en pré-commande chez divers détaillants.