Pas de taureau – la liste remodelée de Chicago pourrait être une menace

Les acquisitions gagnantes de DeMar DeRozan, Lonzo Ball et Alex Caruso ont préparé le terrain pour une saison à enjeux élevés pour les Chicago Bulls. Zach LaVine, l’un des meilleurs buteurs de la NBA, pourrait devenir joueur autonome sans compensation l’été prochain. Mais les Bulls ont montré au cours des deux derniers jours qu’ils étaient tous en compétition, et cette liste remaniée a le potentiel d’être la meilleure équipe de la carrière de LaVine.

LaVine est devenu un marqueur efficace de 27 points par match la saison dernière sur un match alimenté par des paniers explosifs au bord et des 3 profonds, mais il partagera désormais une zone arrière avec DeRozan, dont le style de milieu de gamme est une relique d’une époque révolue du basket-ball. Mais la sélection de coups et le jeu de DeRozan ont également évolué tranquillement au cours de ses trois saisons avec les Spurs. Depuis 2018-19, DeRozan se classe troisième en termes d’efficacité de notation isolée parmi les 104 joueurs pour enregistrer au moins 200 chances, selon Second Spectrum. Seuls Steph Curry et James Harden se classent devant lui. Kevin Durant et Zion Williamson sont juste derrière lui.

Cette statistique peut surprendre, compte tenu de la réputation de DeRozan en tant que joueur inefficace. Mais même sur les Spurs, une équipe sans beaucoup de tirs à 3 points sur la liste, DeRozan a pu se régaler, se rendre au panier ou se relever du milieu de gamme.

Cette augmentation de l’efficacité des scores est un sous-produit du développement du jeu de DeRozan. Il prend de meilleurs tirs et semble passer beaucoup plus fréquemment. Il arme la menace de son cavalier de milieu de gamme, se faufilant dans la peinture et utilisant des coups ou des faux de pompe pour attirer les défenseurs hors de leur position et ouvrir les fenêtres de passage. Il joue avec un assaisonnement qui lui manquait plus tôt dans sa carrière, lorsqu’il faisait des équipes All-Star.

DeRozan pourrait être un mentor parfait pour LaVine, qui fait face à des questions similaires sur sa capacité de dépassement. Mais plus immédiatement, DeRozan fournira un équilibre en tant que créateur de tirs digne de retirer le ballon des mains de LaVine. DeRozan peut désormais lui créer des opportunités ou porter le fardeau les nuits où il le ressent. C’est pourquoi les Bulls le signeront pour un contrat de 85 millions de dollars sur trois ans, après avoir envoyé Thaddeus Young, Al-Farouq Aminu, un choix protégé de premier tour et deux futurs seconds tours aux Spurs pour l’acquérir.

L’entraîneur-chef des Bulls, Billy Donovan, avait un faible pour les alignements de trois gardes lors de sa dernière saison avec le Thunder. Chris Paul, Shai Gilgeous-Alexander et Dennis Schröder ont formé l’une des formations offensives les plus dévastatrices de la ligue au cours de la saison régulière 2019-2020. Attendez-vous à ce que Donovan fasse de même en déployant des files d’attente avec LaVine, DeRozan et Ball.

Le nouveau trio des Bulls a des compétences complémentaires. LaVine arrive au panier et prend beaucoup de 3s. DeRozan est un artiste de milieu de gamme. Ball est devenu un tireur d’élite qui joue bien dans le flux de l’offensive en facilitant et en coupant.

Il convient de noter que l’amélioration de Ball en tant que tireur est survenue une fois qu’il a été en contact avec l’assistant des Pélicans Fred Vinson, qui est devenu une sorte de gourou de l’entraîneur de tir au cours des dernières années. Ball a réalisé 39,7% de ses 3 catch-and-shoot au cours des deux dernières saisons à la Nouvelle-Orléans. Entretenir sa mécanique sans les conseils de Vinson sera un nouveau défi. Mais son succès est encourageant.

Avec DeRozan et Ball capables d’exécuter l’offensive, LaVine n’aura pas besoin de porter une charge offensive aussi massive. Il pourrait jouer plus souvent avec le ballon, utilisant son tir polyvalent et sa cachette comme une menace constante au lob. Avec la capacité de Nikola Vucevic à faciliter les coudes et le poteau, ainsi qu’à marquer à l’intérieur ou à partir de 3, l’offensive de Chicago a le potentiel de jouer de différentes manières et de générer des paniers d’une grande variété de joueurs.

Obtenir des arrêts sera une préoccupation, cependant. Ball est un puissant meneur de jeu défensif loin du ballon qui peut pivoter avec vigilance dans la peinture pour dissuader les attaquants potentiels, sauter dans les couloirs de passe pour les interceptions et se rapprocher des tireurs avec à la fois de l’énergie et des fondamentaux. Mais en tant que défenseur d’homme à homme, il n’est pas un stoppeur. LaVine non plus. DeRozan semblait allergique à la défense à San Antonio. Et avoir Vucevic, un protecteur de jante solide au mieux, derrière eux pour nettoyer les erreurs n’inspire pas beaucoup d’optimisme quant à la capacité de Chicago à avoir une défense moyenne, sans parler d’une très bonne.

Après avoir signé avec les Bulls en 2018, Jabari Parker a déclaré: “Ils ne paient pas les joueurs pour jouer en défense.” Peut-être qu’il avait raison. Même si les Bulls puent en défense, ils sont plus que équipés pour surpasser suffisamment d’équipes pour décrocher une place en séries éliminatoires ou en tournoi de play-in. Cette équipe sera sans aucun doute amusante. Mais être plus qu’une équipe qui fait juste les séries éliminatoires nécessite une défense.

Caruso a été une signature importante à cet égard, ajoutant quelqu’un qui peut s’arrêter au point d’attaque. Bien qu’il n’ait pas fait partie d’une équipe All-Defensive la saison dernière, il a reçu quelques votes. Tout comme Ball, c’est un bon défenseur de l’aide. Mais on peut aussi lui faire confiance pour basculer entre les ailes et les gardes sur le ballon. Pendant des années, sa simple présence sur le terrain a contribué à alimenter la défense des Lakers ; il devrait avoir un impact similaire à Chicago.

Trouver plus de joueurs comme Caruso est essentiel. Les Bulls n’ont pas fini de remplir la liste. Ils ont l’exception de la salle, d’une valeur de 4,9 millions de dollars, toujours disponible, ainsi que la possibilité de signer des contrats minimum de la ligue et de signer et échanger Lauri Markkanen, un agent libre restreint. Chicago avait besoin d’un centre de sauvegarde et en a trouvé un mercredi matin en Tony Bradley, qui a excellé la saison dernière avec les Sixers et le Thunder. Trouver quelqu’un qui peut jouer en défense à l’aile ou à l’avant devrait être le prochain : Justise Winslow ou Andre Iguodala ? Et Jarred Vanderbilt ou Stanley Johnson ? Les options sont minces.

Les Bulls ont construit une liste qui sera compétitive. Les défenses auront du mal à les empêcher de marquer. Les fans voudront regarder et remplir les sièges. C’est le progrès. Il bat tout ce que les fans des Bulls ont connu depuis avant l’ère Fred Hoiberg. Mais passer d’une belle équipe qui concourt pour les séries éliminatoires à être un prétendant exigera que Patrick Williams fasse également un saut dans son propre développement.

Après avoir été repêché quatrième en 2020, Williams s’est montré prometteur en tant que recrue, faisant preuve de polyvalence en défense et de la capacité de créer ses propres tirs. Comme indiqué dans l’analyse vidéo de son jeu ci-dessous, Williams prend une forte dose de sauteurs de milieu de gamme à ce stade de sa carrière, mais affiche le toucher pour devenir potentiellement un tireur de dribble plus puissant derrière l’arc.

Les Bulls pourraient également être positionnés pour jouer pour les agents libres ou les cibles commerciales. Si les récentes acquisitions de signature et de commerce ont prouvé quoi que ce soit, le fait d’avoir un espace de plafond est surestimé. Chicago a dépensé beaucoup cet été, mais tous les joueurs qu’il a acquis ont des contrats gérables et négociables. Après tant d’années de défaites, il est devenu facile d’oublier que les Bulls sont une équipe de grand marché avec l’un des noms les plus reconnaissables au monde. Avoir l’air compétent et compétitif sur le terrain pourrait être attrayant pour la prochaine star qui deviendra disponible.

Cependant, l’approche de Chicago comporte un risque immense. L’acquisition de Vucevic a nécessité l’abandon des choix de première ronde en 2021 (Franz Wagner a été repêché huitième) et en 2023 (quatre premiers protégés) ou 2024 (trois premiers protégés). Le choix que les Bulls ont échangé contre DeRozan ira aux Spurs en 2025 ou 2026, ce qui signifie qu’ils ne pourront pas en traiter un autre avant 2027 au plus tôt. Un manque de choix au repêchage limitera leur capacité à faire de gros mouvements via le commerce.

Bien sûr, le prochain domino consiste à engager LaVine au-delà de cette saison. Si Chicago est une équipe compétitive en séries éliminatoires, il aura d’autant plus de raisons de signer une prolongation de cinq ans de 205 millions de dollars l’été prochain. Sinon, une longue lignée d’équipes sera intéressée à l’ajouter. LaVine aura des options et la pression est sur les Bulls pour qu’ils commencent à gagner des matchs. La pression bat à coup sûr l’inutilité frustrante de l’ère GarPax. Lorsque vous êtes sous pression, vous avez quelque chose à perdre.

