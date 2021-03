Pas de taxe d’État, sécurisez la Californie en étant pro-2e amendement ⋆ 10z viral

Le major Williams, un républicain conservateur candidat au poste de gouverneur de Californie, veut éliminer les impôts de l’État, adopter le Golden State en faveur du deuxième amendement et mettre en œuvre des partenariats public-privé pour résoudre efficacement les problèmes communs auxquels les Californiens sont confrontés.

« Donc, mon équipe, nous avons créé ce parapluie appelé le plan Restore California », a déclaré Williams au podcast John Solomon Reports. » «Dans le cadre d’un plan Restore California, nous examinons le budget. Une fois que nous y sommes arrivés, nous voulons faire une vérification médico-légale.

«Une fois que nous avons fait l’audit médico-légal, nous avons l’occasion d’examiner les dépenses inutiles, dont la Californie a beaucoup, et de réaffecter ces fonds à des programmes spécifiques; l’un est un programme de quatre ans pour les petites entreprises, contre Gavin Newsom qui essaie de créer un fonds d’un milliard de dollars dès maintenant pour donner des subventions que les petites entreprises obtiennent comme 7 500 $, ce qui ne fait rien.

Éliminer la taxe d’État et la remplacer par une taxe de tourisme fait partie du plan de Williams pour générer des revenus.

«Ce que nous faisons, c’est habiliter les petites entreprises avec un stimulus – pas différent de ce que le fédéral a fait auparavant – et cela n’enlève pas de nouvelles taxes à la Californie», a déclaré Williams. «Un autre élément sur lequel nous allons travailler est l’élimination des taxes d’État. Et les gens disent: « Comment allez-vous faire cela? » Eh bien, il y a un modèle qui existe, que nous allons créer une taxe de séjour.

«Nous recevons plus de 279 millions de touristes par an, même si nous en perdons 20%, parce qu’ils ne veulent pas payer une taxe de séjour supplémentaire de 10 à 20%, c’est quand même plus de revenus que la taxe si nous l’éliminons pour l’État. fiscale, qui inciterait les petites entreprises à prospérer ou même à se créer. Cela signifie plus d’emplois, cela signifie plus de fonds pour notre économie. »

Williams a également expliqué comment il souhaitait rendre la Californie plus conviviale pour les affaires.

«En raison des réglementations, des restrictions et des formalités administratives», a-t-il déclaré, «nous gérons littéralement des entreprises en disant:« Nous n’avons pas besoin de vous ». Et donc, nous avons ces trois composants différents en place, ce qui, avec le recul, va créer un effet d’entraînement.

«Et comment allons-nous faire ces choses? Comme je l’ai dit, cela va commencer par la vérification médico-légale, comprendre où se trouvent nos dépenses inutiles et utiliser ces stimulants.

«Vous savez, pour les petites entreprises et pour d’autres programmes, je ne crois pas qu’il soit nécessaire de défaire le service de police. S’ils le voulaient – s’ils ont besoin de financement pour certains programmes, c’est à cela que ces fonds inutiles seront également alloués, afin que nous puissions éliminer cette conversation.

«Je ne suis pas un politicien de carrière, il n’y a pas de baguette magique, cela va demander beaucoup d’efforts, nous devrons être créatifs, nous devrons être patiemment agressifs. Et c’est le processus quand il s’agit de notre budget, de le gérer, de redonner vie aux choses et de rétablir l’équilibre dans notre état.

Williams a présenté son plan pour créer un syndicat étudiant pour lutter contre le syndicat des enseignants.

«Pour autonomiser les gens économiquement, financièrement et en ce qui concerne les partenariats, une autre chose dont nous parlons, même avec les écoles… le plus important est donc le syndicat des enseignants», a-t-il déclaré. «Alors pourquoi ne pas créer un syndicat d’enfants où ce sont les enfants, les parents et les partenaires pub-privés, qui s’alignent sur leurs convictions en ce qui concerne le programme?»

Il a également détaillé le déroulement de sa campagne et expliqué la dynamique de l’élection de rappel.

« Quand je deviens gouverneur de Californie – le premier candidat noir de tous les temps », a-t-il déclaré. «Un jeune homme, quelqu’un qui responsabilise les jeunes, les démocrates, les indépendants, les libertaires, ce que tous nos bénévoles sont en ce moment, ce qui est inouï, est monumental.

«Nous avons la campagne la plus rapide de l’histoire la plus récente de la Californie, d’un point de vue organique. Nous ne sommes pas les plus financés, mais nous sommes les plus populaires. Et tout ce que nous avons à faire est de faire un pic au bon moment pour remporter une élection de rappel et nous savons comment gagner.

«Tout le monde ne cesse de parler, vous savez, ‘Avez-vous peur que nous allons diviser le vote parce qu’il y a tellement de républicains qui entrent?’ Non, je suis comme, plus devrait entrer, j’ai besoin du plus grand nombre possible, non? Je peux obtenir cinq pour cent des voix et gagner cette élection, les gars. Et donc, certaines personnes ne comprennent pas ces dynamiques.

Williams a expliqué comment il pense que les partenariats public-privé peuvent résoudre les problèmes de la Californie mieux que le gouvernement lui-même.

«Et j’ai donc hâte de travailler avec des partenaires privés», a-t-il déclaré. «Et la raison pour laquelle je dis des partenaires privés sur certaines choses et blâme le gouvernement et les ressources faibles parce que je n’ai pas à attendre pour que chaque projet de loi soit adopté pour être actif en tant que gouverneur.

«Je peux franchir les portes et travailler avec des fondations à but non lucratif et d’autres organisations privées, et être le visage ou la voix pour obtenir d’autres opportunités pour obtenir des fonds et aller de l’avant. Ils n’ont pas d’imagination. Si vous parlez de revenus, la première chose à laquelle ils pensent est d’accord, quel genre de nouvelle taxe pouvons-nous créer? Par opposition, je dis quel type d’influence, d’opportunités et de partenariats pouvons-nous créer? »

Williams a également discuté de l’importance de soutenir le deuxième amendement et de la raison pour laquelle son application ferait de la Californie un État plus sûr.

En ce qui concerne ceux qui réagissent négativement à la plate-forme des droits des armes à feu, Williams a déclaré: «Quand ils comprennent les fondements de l’essence du deuxième amendement et du propriétaire et des droits des armes à feu, c’est vraiment pour vous protéger et protéger votre famille. Et c’est quelque chose que nos pères fondateurs ont compris, non? Cela fait partie de notre Constitution, cela fait partie de nos droits constitutionnels.

«Et donc pour moi, je considère aussi cela comme un élément dissuasif. Les gens n’ont aucune idée en quoi, psychologiquement, un État propriétaire d’armes à feu est un élément dissuasif. Si vous voyez un café, vous savez pertinemment que si vous songez à voler un café, 12 de ces clients, au moins six d’entre eux peuvent être armés, en plus des propriétaires réels, n’est-ce pas?

«Et donc psychologiquement, c’est un élément dissuasif», a expliqué Williams. «J’ai le sentiment qu’un État armé est un État plus sûr. Et donc j’essaie juste de montrer aux gens toute la philosophie des raisons pour lesquelles je crois cela et certains des exemples d’autres modèles qui existent dans d’autres États également, et j’essaie simplement de leur donner les statistiques et les données. Parce que vous savez, c’est ainsi qu’ils le font maintenant avec la pandémie – ils utilisent certains moments, pour créer une peur massive, pour vous donner l’impression que cela se produit partout.

«Donc, ils pensent que tous les républicains et les conservateurs, nous voulons simplement sortir ouvertement en flambant avec nos armes et en leur tirant en l’air. Et juste, vous savez, ce n’est pas du tout ça. Il faut donc vraiment que ce soit une protection de sécurité. Et c’est pour dissuader des États plus sûrs. »